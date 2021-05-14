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宛如台版亞馬遜河 竹縣豆子埔溪遭議員批淤積嚴重
流經新竹縣竹北市的豆子埔溪過去多次發生淤積情形，今天上午縣議員陳凱榮在議會質詢時批評，豆子埔溪河道淤積嚴重「像亞馬遜河一樣！」，要求縣府在今年颱風季來臨前儘速清淤，縣府回應已經在進行疏濬以防水患。
豆子埔溪全長11公里，主要流經竹北市，最後匯入頭前溪當中，不過因為縣府工務處過去每年編列的「豆子埔溪環境景觀綠美化維護管理經費」預算通常是1年200萬元，使得每年都幾乎會上演清淤、疏濬的循環。
縣議員陳凱榮上午在議會質詢時就表示，為了解決豆子埔溪的淤積問題，今年編列的預算已經拉高5倍，有1000萬元的經費可以運用，要求工務處儘速完成清淤、除草，同時整治河岸，不然颱風季一來河道淤塞嚴重，會造成非常嚴重的問題。
陳凱榮表示，今年因為乾旱影響，溪水流量變小，不僅導致河道中雜草快速生長、蔓延，而且民生污水遭排入豆子埔溪當中，污染、優養化嚴重，日前又出現魚群大量暴斃的情況，沒想到通知縣府來處理，外包廠商居然還將魚屍就地掩埋，導致惡臭味難聞，應該趁枯水期趕快解決問題。
工務處水利科回應，豆子埔溪清淤疏濬會在近期儘速完成，預計清除約5公里長的河段，最慢在下個月初就會完成，不過水利科也表示，其實豆子埔溪並非是泥沙淤積，主要仍為水質污染導致雜草生長快速，加上近期乾旱影響，工務處目前是分段施作當中，有信心颱風季前就完成疏濬工程。
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