宛如台版亞馬遜河 竹縣豆子埔溪遭議員批淤積嚴重

流經新竹縣竹北市的豆子埔溪過去多次發生淤積情形，今天上午縣議員陳凱榮在議會質詢時批評，豆子埔溪河道淤積嚴重「像亞馬遜河一樣！」，要求縣府在今年颱風季來臨前儘速清淤，縣府回應已經在進行疏濬以防水患。

豆子埔溪全長11公里，主要流經竹北市，最後匯入頭前溪當中，不過因為縣府工務處過去每年編列的「豆子埔溪環境景觀綠美化維護管理經費」預算通常是1年200萬元，使得每年都幾乎會上演清淤、疏濬的循環。

縣議員陳凱榮上午在議會質詢時就表示，為了解決豆子埔溪的淤積問題，今年編列的預算已經拉高5倍，有1000萬元的經費可以運用，要求工務處儘速完成清淤、除草，同時整治河岸，不然颱風季一來河道淤塞嚴重，會造成非常嚴重的問題。

陳凱榮表示，今年因為乾旱影響，溪水流量變小，不僅導致河道中雜草快速生長、蔓延，而且民生污水遭排入豆子埔溪當中，污染、優養化嚴重，日前又出現魚群大量暴斃的情況，沒想到通知縣府來處理，外包廠商居然還將魚屍就地掩埋，導致惡臭味難聞，應該趁枯水期趕快解決問題。