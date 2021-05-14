曾產輻射鋼筋釀汙染 欣榮鋼鐵廠址地底再挖出不明鋼筋

欣榮鋼鐵股份有限公司中壢廠因生產輻射鋼筋造成污染，廠址管制至今超過20年。桃園市議員舒翠玲今在議會爆料，指該場址淨土作業疑偷工減料，地底還挖出不明鋼筋，汙染情況堪慮；鄭文燦要求該廠址淨土作業立即停工，另指示環保局、警察局成立專案小組，追查鋼筋來源和釐清有無汙染事實。

舒翠玲公布現場挖土機挖出鋼筋照片，質問呂理德照片拍到的東西是什麼，呂未正面回應問題。她再追問鄭文燦與工務局長賴宇亭，2人也稱只看照片無法辨識；對於鄭文燦和各局處首的回應，舒感到十分不滿，大聲對眾人說道「是鋼筋」。

舒翠玲表示，欣榮鋼鐵中壢廠生產輻射鋼筋時日已久，她日前致電原能會詢問污染物清除情況，官員回答有污染的鋼筋和工廠建物早就全部清走，目前只剩一座警衛室，結果現場卻挖出一堆鋼筋，情況令人匪夷所思，「今天這個是生產輻射鋼筋工廠的場址，土地裡面又挖出來鋼筋，怎麼叫人不擔心」。

另外，舒翠玲也指該廠址2萬3千餘平方公尺的土地有砷、鎘、鉻、鎳、鉛等有毒重金屬汙染，且超標情況嚴重，但廠商淨土作業不確實，超標5倍的土壤未送合格處理廠商處理，做法堪慮。

環保局長呂里德答詢時表示，該廠址去年有提出清除汙染物的計畫，截至本月已邁入第3季，但土壤都還沒有運出去。呂也強調，汙染不能用講的，要透過檢測方式確定。

對於汙染疑慮，鄭文燦要求該廠址淨土作業下午立刻停止，相關局處組成專案小組，警察局負責追查該廠址土壤有無運出，環保局要清查檢測紀錄紀錄，另外也要通知原能會到現場釐清，「有任何不法，該怎麼辦就怎麼辦」。