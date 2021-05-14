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新竹市議會定期會開議採梅花座 首度加設透明防疫隔板

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會議事廳加裝防疫隔板，並採梅花座。圖／新竹市議會提供
新竹市議會議事廳加裝防疫隔板，並採梅花座。圖／新竹市議會提供

新冠肺炎疫情連日擴大，由於我國疫情提升至第二級警戒，北台灣疫情風險大增，新竹市議會考量，正逢第10屆第5次定期會開議期間，議長許修睿指示提高警覺防堵疫情，昨天連夜加裝防疫隔板，並落實人員全程戴口罩，入場量體溫、消毒雙口，也呼籲議員避免或減少不必要的行程，配合防疫政策，保護自己與他人健康。

新竹市議會今天議程進入市長的施政報告，市長林智堅早上10點半進入議場，議事廳整體防疫措施明顯加嚴，全場座位採梅花座，議員與官員座位更以透明隔板防護，防疫措施還包括單一出入口、落實實聯制、測量體溫、酒精清潔、不開放旁聽席等。

另由於升高至第二級警戒，指揮中心宣布室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，新竹市議會指出，原訂20、21日進行的戶外市政考察，也取消實地考察，改在議事廳裡進行，只由相關局處進行簡報辦理，以減少免群聚。

議長許修睿強調非常時期、非常做法，相信市民都能體諒民代暫時不跑場的做法。新竹市議會也會密切觀察疫情發展因應以對，若疫情持續升溫，開議期間不排除再次啟動視訊會議，呼籲民眾共同防疫，找回「+0」，才能早日恢復正常生活軌道。

新竹市議會定期會開議，入場人員消毒雙手。圖／新竹市議會提供
新竹市議會定期會開議，入場人員消毒雙手。圖／新竹市議會提供
新竹市議會議事廳加裝防疫隔板，並採梅花座。圖／新竹市議會提供
新竹市議會議事廳加裝防疫隔板，並採梅花座。圖／新竹市議會提供

疫情 新竹 考察

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