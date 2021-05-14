中原大學商設畢業展「靠關係」 連結人事物的創意設計

做設計要「靠關係」？中原大學商業設計系今年畢業展主題「靠關係做設計」，主張世界由各種關係所構成，唯有透過觀察並梳理這些關係，才能做出連結人事物的好設計。

21件畢業作品包括靠時間做工藝設計的「養銹曆」、靠童謠記錄歷史的「咱ㄟ歌」、靠老店關係做文資保存的「返古」，學生透過觀察與想像連結人、事、物的關係，以不同觀點和設計手法詮釋各種「關係」。

「養銹曆」，將生活中常見的「鐵銹」轉化為日式美學，3位學生以常見的15種溶液如紅茶、醬油、可樂「養」出鐵銹多變樣貌，呈現時間帶來的變化，搭配特製陶器、木盒，將養銹昇華為如同日本茶道般典雅細緻的工藝，作品入圍金點新秀設計獎的傳達設計、工藝設計、贊助特別獎多項肯定。

「咱ㄟ歌」將大家耳熟能詳的3首童謠點仔膠、只要我長大、西北雨，以立體有聲書的形式呈現，書中有兒歌、手繪插圖，學生訪談84歲的點仔膠作者施福珍老師，找出童謠當時的歷史背景，希望用故事讓更多人認識台灣。而不同於常見的老店家介紹手法，「返古」實地走訪中壢在地店家，設定9位狂熱粉絲，從觸摸西裝布料、聆聽彈珠汽水聲音、磨菜刀聲音等體驗式導覽，以粉絲視角帶大家探索逐漸消失的技藝與風華。

「女字旁」也入圍金點新秀設計獎（社會設計獎），作品訪談10位不同領域的女性，以主題字表現受訪者性格特質，像「妙」字，帶出從事少年教育、創設台灣第一支兒少人聲樂團「阿緱囝仔」的黃慧娟老師，及美秀樂團前貝斯手彭珮慈老師，透過影片、文字等多樣化形式，介紹多位打破框架、努力奮鬥的女性人物。