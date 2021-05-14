防疫升級 白沙屯拱天宮：改採廟外參拜

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮說，2019冠狀病毒疾病，COVID-19防疫升級，入廟香客人流恐難管制，加強清潔消毒，今天起宮廟內和餐廳不對外開放，請信眾在廟外參拜。

中央流行疫情指揮中心公布台北市萬華區茶藝館群聚案公共場所活動足跡，2日曾有確診者前往拱天宮；拱天宮管理委員會說，原本每週日晚間會例行性消毒，但本土疫情升溫，12日晚間、13日白天已加碼清消。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，配合指揮中心規定，避免室內群聚，已張貼公告「請香客參拜於廟外」，廟前也擺設香案、供桌供信徒使用，但上午仍有婦人疑精神狀況不穩，堅持要入內參拜；這種零星個案，廟方感到非常無奈。

陳春發說，過去因應防疫，曾採入廟分流管制措施，但效果不佳，為確保信徒和工作人員健康，這次「徹底一點」，麻煩信徒在戶外參拜，並提醒民眾要戴口罩；至於何時解除禁止入廟參拜管制措施，須視疫情狀況再公布。