交通標誌被亂貼建案廣告 桃市議員憂影響交安

桃園最近建案量大增，市議員謝美英反映小廣告氾濫，殘膠難以清除，許多交通告示牌被覆蓋模糊無法辨識內容，嚴重可能導致交通危害，市府應設法重罰管制。桃園市環保局表示，去年共清除大約383萬張小廣告，一張一罰，也針對違規者採取斷話處罰；另違規張貼廣告若影響到交通告示牌內容，市長鄭文燦也要求環保局與警察局研議用道路交通管理處罰條例加重處罰。

謝美英指出，桃園市升格後，違規的建案小廣告如雨後春筍般劇增，清潔人員雖辛苦仍處理不完，靠人力清除、舉發開單皆耗費社會成本，且政府不能只以廢棄物清理法裁處，應積極提出源頭改善方案，同時也詢問是否可透過天羅地網監視系統，調閱違規者車牌。

環境清潔稽查大隊長羅文林表示，無良業者張貼違規廣告，多半選在夜間或清晨、清潔隊尚未執勤前，清潔隊員往往拆不勝拆；稽查大隊去年自行清除約152萬件違規廣告，市府也辦活動鼓勵市民撕除違規廣告，去年約撕除231萬張，數量是清潔隊員的1.5倍。

環保局表示，業者張貼違規廣告，可依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。交通局長劉慶豐表示，依道路交通管理處罰條例可處1200元以上2400元以下罰鍰，交通局雖無裁罰權，但會協請廠商加強巡查，搜證後發文給警察局和環保局舉發。

警察局長陳國進則表示，監視系統設置目的與查緝違法張貼廣告者不符，雖可調閱影像但不能作為告發的依據。

鄭文燦表示，目前市內合法廣告張貼處費用低但使用率不到一半，許多仲介、房屋公司仍傾向不付費隨意張貼，有違規情形該罰則罰，並可累進罰鍰，針對累犯者加重罰鍰；而依照電信法規定，可針對違規者採取斷話，去年停話約7000多筆電話號碼，未來要執行的更加徹底。