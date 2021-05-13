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新竹市一度3.2萬戶停電 巨城也一片漆黑

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹知名購物中心巨城也停電。圖／讀者提供
新竹知名購物中心巨城也停電。圖／讀者提供

興達電廠燃煤機組跳機，全台今天下午多地大規模停電，並展開分區輪流限電，新竹市也受害，市長林智堅表示，竹市一度多達3.2萬戶停電，目前採分組復電，經與竹科管理局聯繫，竹科廠商不受停電影響。不過停電消息來得突然，竹市有多起電梯受困案件，幸都順利脫困，知名的巨城購物中心也受停電影響，民眾逛街興致全消。

今天因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機。為確保電網安全，台電啟動分區輪流供電機制，同時搶修設備，陸續恢復供電。

新竹市今天下午3點多因跳機事故多處停電，新竹消防局也陸續接獲民眾受困電梯的通報案，經消防人員到場搶救排除，受困民眾都被順利救出，有驚無險。

林智堅第一時間關心停電狀況，表示受停電影響戶數約3.2萬戶，目前分2組輪流供電，也掌握新竹科學園區並無受到停電影響，新竹市目前並無發生特殊災情。

巨城購物中心也因停電事故影響，還好電梯都有備用電源，業者第一時間就緊急巡查電梯，並分批輸送逛街民眾，確認電梯都沒有人員才斷電，由於購物中心與SOGO都停電，因此也派員在出入口與手扶梯處引導，引導逛街民眾離場，沒有太大影響。

停電 新竹 電梯

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