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桃園公立游泳池暫停 鄭文燦：供5停2勢在必行

中央社 / 桃園13日電
桃園市游泳池。圖／市府體育局提供
桃園市游泳池。圖／市府體育局提供

石門水庫蓄水量僅剩15.2%，桃園市長鄭文燦今天下午表示，要用準橙燈的方式來抗旱，「供5停2勢在必行」，市內公立、學校游泳池將暫停營業到6月8日。

根據經濟部水利署防災資訊服務網資料顯示，截至今天下午3時，石門水庫蓄水量僅剩15.2%，有效蓄水量為3080萬立方公尺。

鄭文燦今天下午主持抗旱會議時表示，雖然桃園的水情目前是黃燈，是實施全日的減壓供水，但因水情不佳，要用準橙燈的方式來抗旱節水，「供5停2勢在必行」。

鄭文燦會後接受媒體聯訪時表示，目前看起來5月份下雨的機會是各半，為了讓抗旱有更大的緊張感、急迫性，市府會提早來進行各種的節水計畫，因此決定公立游泳池以及學校游泳池，最短的時間內停止營運，讓市民了解到目前節水的必要性。

鄭文燦說，一旦進入橙燈或紅燈，包括三溫暖、洗車業一樣會做限制，「逐步的做壓力調整是必要的，目前來看，整個水情是非常的吃緊」。

農田水利署署長蔡昇甫在會議上表示，桃三灌區在最差的情況，仍可以不用石門水庫完成供灌，改以抽水、輪流灌溉、間歇灌溉的方式完成，之前3月開始就減少石門水庫的出水量，5月開始已經完全沒有用到石門水庫的水，水情好轉前應該也不會用到；水利署副署長黃宏莆則表示，目前暫時不會轉燈號，5月底之前還要再觀察。

石門水庫 抗旱 鄭文燦

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