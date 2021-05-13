弘訊科技竹北興建台灣總部 今上梁預計明年2月啟用

全球注塑機控制系統的龍頭企業弘訊科技，投資30億元在新竹縣竹北市台元園區興建台灣總部基地，佔地2700多坪，為地下兩層地上七層的高科技研發廠房，今天舉辦上樑典禮，預計2022年2月完工投入使用，重點發展領域將聚焦先進製造、新能源領域。

新竹科學園區管理局長王永壯表示，雖然現在疫情嚴峻，但新竹科學園區去年總生產營業額增加10%，創造歷史新高，本次在竹北設廠的弘訊科技，過去30多年的成績有目共睹，也期待在新竹縣市的高科技發產業，持續帶動起台灣產業競爭、國家競爭力。

弘訊科技執行長熊明慧說，弘訊科技新竹廠將成為重要生產基地、技術創新中心，並依託於新竹優勢，打造全球資訊收集及服務中心，除加速原有塑膠機械自動化領域的發展，也抓住先進製造、新能源領域發展契機。

新竹縣政府秘書長陳季媛則感謝弘訊科技選擇在新竹縣投資設廠為台灣總部，為新竹縣增加更多在地就業機會跟產值；另外，她還帶來另一個好消息，縣府積極推動的「5支箭」之一AI智慧園區，也預計近日竣工，縣府將全力協助廠商加速設廠，讓廠商於新竹縣落地生根。