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土資場修正案爭議 自救會喊：造橋人要喝乾淨的水

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
反大桃坪土石堆置場自救會今天到苗栗縣議會陳情，多名議員出面允諾。記者范榮達／攝影
反大桃坪土石堆置場自救會今天到苗栗縣議會陳情，多名議員出面允諾。記者范榮達／攝影

苗栗縣府提案修正「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」草案，遭縣議會分組審查會退回，反大桃坪土石堆置場自救會擔心「死灰復燃」，今天到縣議會陳情希望堅持把關，獲得多名議員承諾，大會審查也退回提案。

縣議會臨時會今天、明天二 、三讀會審查縣府提案，其中，營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例草案今天按分組審查意見退回，自救會今天一早擔心自治條例草案闖關，10多人到縣議會陳情，高喊「廢土不要上山坡」、「議會要堅持把關」口號。

自救會長李禮爐、造橋鄉長黃天貴等人表示，造橋鄉好山、好水，卻不斷有廢土、廢棄物，及垃圾焚化爐燒完底渣飛灰要闖進來，造橋人很可憐與委屈，只是想要喝乾淨的水，有這麼難嗎？自治條例修正草案，雖在審查會遭退回，但鄉親擔心大會時表決通過。

縣議員廖秀紅、陳光軒、宋國鼎、禹耀東、曾玟學、廖英利、陳品安、劉順松等人到場聲援，允諾會嚴格把關，不會讓自治條例闖關，陳光軒並建議，民間興辦土資場，造成諸多的疑慮，如果公家辦理，民意代表可以嚴格監督把關。

縣府提案修正自治條例第19條，原土資場距離自來水水源水質水量保護區、飲用水水源水質保護區，及飲用水水源取水體水平距離1000公尺以上，修正為「一定距離內」，宋國鼎等人質疑開倒車，具體的距離改為模糊標準，不是修法的常態。

縣府水利處先前回應修法是因飲用水管理條例，有距離取水口15公里的限制，因此修正「一定距離」，回歸飲用水管理條例，及自來水水質水量保護區等相關規定，並非為業者量身打造。

自救會 水質 保護區

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