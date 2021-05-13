竹縣五峰鄉後山地區 10月前將迎來第一座自動提款機
新竹縣議員張益生今天在議會總質詢指出，目前五峰鄉有3座提款機，但位置都在前山，長期以來後山的居民或遊客想要領錢，都必須跑到15至30公里遠的地方，相當不方便，近日終於傳出好消息，中華郵政與相關單位已經到桃山派出所現勘，提款機預計10月前就能設置完成，他感謝縣府相關單位大力支持，也拜託加速行政流程，讓居民及遊客盡早受惠。
五峰鄉有觀霧、雪霸、清泉等熱門觀光景點，根據縣府交旅處統計，每年到五峰觀光的遊客有14萬人，目前五峰鄉的3座提款機分別在鄉公所旁的郵局、五峰農會以及附近超商，但都在前山，對於後山的居民及遊客非常不友善。
張益生說，一般民眾可能真的無法想像到了現在，怎麼還會有地方沒有自動提款機，在全國山地鄉卻很平常，但不能把過去的平常視為理所當然。桃山村的居民有1000多人，每個月到郵局提款的人數約60人，但每次要領錢，桃山、清泉、白蘭等部落的居民，都至少要跑15至30公里遠，更別說雲山、雪霸、民生、石鹿地區的居民。
張益生也指出，雖然現在網路銀行相當便利，但不少人仍擔心有個資洩漏疑慮，不放心使用，再加上原鄉地區有不少民宿業者，也有現金交易的需求，因此，在去年12月有居民向他反映後，他立即立委孔文吉爭取，不過第一次與中華郵政新竹營業處討論時，有一些民意代表憂心會引發犯罪，因此反對設置。
今年2月張益生再次提出設置提款機的需求，並提供當地人數、遊客數、提款機使用量等相關數據，中華郵政終於同意朝樂觀方向發展，並在4月30日發文給新竹縣警察局，希望他們允許在桃山派出所門口的無障礙走道旁設置提款機，選擇此地點也是為了安全考量。
警察局、鄉民代表、新竹郵局等相關單位，在5月11日已經到桃山派出所做現地量測及設計，預計10月前就能完成設置，讓當地居民及遊客領錢更便利。
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