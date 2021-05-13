快訊

獅子會群聚擴散、前會長1傳10 衛福部：他活動力強

封不封城雙北不同調 兵推各做各的但都比中央「超前部署」

竹縣五峰鄉後山地區 10月前將迎來第一座自動提款機

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
警察局、鄉民代表、新竹郵局等相關單位，在5月11日已經到桃山派出所做現地量測及設計，預計10月前就能完成設置。圖／新竹縣議員張益生提供
警察局、鄉民代表、新竹郵局等相關單位，在5月11日已經到桃山派出所做現地量測及設計，預計10月前就能完成設置。圖／新竹縣議員張益生提供

新竹縣議員張益生今天在議會總質詢指出，目前五峰鄉有3座提款機，但位置都在前山，長期以來後山的居民或遊客想要領錢，都必須跑到15至30公里遠的地方，相當不方便，近日終於傳出好消息，中華郵政與相關單位已經到桃山派出所現勘，提款機預計10月前就能設置完成，他感謝縣府相關單位大力支持，也拜託加速行政流程，讓居民及遊客盡早受惠。

五峰鄉有觀霧、雪霸、清泉等熱門觀光景點，根據縣府交旅處統計，每年到五峰觀光的遊客有14萬人，目前五峰鄉的3座提款機分別在鄉公所旁的郵局、五峰農會以及附近超商，但都在前山，對於後山的居民及遊客非常不友善。

張益生說，一般民眾可能真的無法想像到了現在，怎麼還會有地方沒有自動提款機，在全國山地鄉卻很平常，但不能把過去的平常視為理所當然。桃山村的居民有1000多人，每個月到郵局提款的人數約60人，但每次要領錢，桃山、清泉、白蘭等部落的居民，都至少要跑15至30公里遠，更別說雲山、雪霸、民生、石鹿地區的居民。

張益生也指出，雖然現在網路銀行相當便利，但不少人仍擔心有個資洩漏疑慮，不放心使用，再加上原鄉地區有不少民宿業者，也有現金交易的需求，因此，在去年12月有居民向他反映後，他立即立委孔文吉爭取，不過第一次與中華郵政新竹營業處討論時，有一些民意代表憂心會引發犯罪，因此反對設置。

今年2月張益生再次提出設置提款機的需求，並提供當地人數、遊客數、提款機使用量等相關數據，中華郵政終於同意朝樂觀方向發展，並在4月30日發文給新竹縣警察局，希望他們允許在桃山派出所門口的無障礙走道旁設置提款機，選擇此地點也是為了安全考量。

警察局、鄉民代表、新竹郵局等相關單位，在5月11日已經到桃山派出所做現地量測及設計，預計10月前就能完成設置，讓當地居民及遊客領錢更便利。

新竹縣議員張益生感謝縣府相關單位大力支持設置提款機，也拜託加速行政流程，讓居民及遊客盡早受惠。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議員張益生感謝縣府相關單位大力支持設置提款機，也拜託加速行政流程，讓居民及遊客盡早受惠。記者陳斯穎／攝影

提款機 新竹 中華郵政

延伸閱讀

竹縣嘉豐國小今動土 預計111學年度招10班新生

桃園繡球花季不只賞花 5、6月前、中後山還有美景美食

疫情警戒升至二級 竹縣宣布即日起至6月8日畢旅停辦

竹縣新公車路線下半年公告招商 iBus更新10月上架

相關新聞

敵不過疫情桃園繡球花季喊停 農場莊園高規防疫迎賓

桃園市復興區繡球花季上周才登場，活動原訂到6月19日，因為新冠肺炎疫情爆發群聚和不明感染源，農業局決定取消所有相關活動，...

土資場修正案爭議 自救會喊：造橋人要喝乾淨的水

苗栗縣府提案修正「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」草案，遭縣議會分組審查會退回，反大桃坪土石堆置場自救會擔心「死灰復燃」，今天到縣議會陳情希望堅持把關，獲得多名議員承諾，大會審查也退回提案。

竹縣五峰鄉後山地區 10月前將迎來第一座自動提款機

新竹縣議員張益生今天在議會總質詢指出，目前五峰鄉有3座提款機，但位置都在前山，長期以來後山的居民或遊客想要領錢，都必須跑...

徐耀昌走訪勝興365青創基地 與青年職人體驗DIY手作

苗栗縣政府為鼓勵青年返鄉創業，與縣內民間場域合作成立青年類創業基地作為青年交流與創業學習平台，縣長徐耀昌昨天特別走訪其中...

助弱扶老 竹市企業、民代 攜手送愛心餐

為讓獨居長輩有頓溫飽，新竹市在地便當業者秋盟健康便當攜手民代、宮廟發起愛心送餐服務，經善心企業捐助，預計年底前送出160...

苗栗騎樓整平漸佳 今年再推555公尺

苗栗縣許多騎樓高低不平，不友善行人，縣府2012年起推出8期騎樓整平專案，至今整平路段長度逾6公里，建構無障礙環境同時加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。