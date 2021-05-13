新竹竹東鎮展開大消毒 公所呼籲民眾配合中央防疫措施

新竹縣竹東鎮公所今天上午針對鎮內多處人潮密集場所進行消毒作業，鎮長張順朋也在場指揮消毒，範圍包括竹東鎮內15處公園、中央市場外圍、各學校周邊及車站；鎮公所表示希望民眾配合衛生局及中央防疫措施，確實戴口罩、多洗手。

鎮長張順朋表示，因為國內疫情近日升溫，出現多起本土確診案例，中央也已經宣布進入社區感染階段，因此鎮公所不敢大意，今天上午安排竹東鎮公所清潔隊，要針對鎮內多個地點進行消毒。

今天上午清潔隊從中興河道、戲曲公園開始進行消毒，包括公園內座椅及兒童遊戲區都加強消毒作業，此外清潔隊也會前往竹東車站、各學校及其他公園等人潮接觸較多的場所進行消毒。

不少民眾看見突然大規模消毒都表示恐慌，以為竹東鎮出現確診案例，不過鎮公所也澄清，並不是竹東有確診案例，民眾不必驚慌，消毒作業只是公所超前部署，希望讓民眾在使用公園設施可以比較放心，但強調民眾也要注意手部消毒。

竹東鎮公所清潔隊表示，今天會先完成鎮內15處公園的消毒作業，目前派出約6名人力正在進行。