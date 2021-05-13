快訊

獨／國軍駐美F-16首批返國 已由夏威夷飛關島

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹竹東鎮展開大消毒 公所呼籲民眾配合中央防疫措施

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東鎮公所清潔隊上午在中興河道及戲曲公園一帶進行消毒作業，預計今天會完成竹東鎮內15處公園消毒。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東鎮公所清潔隊上午在中興河道及戲曲公園一帶進行消毒作業，預計今天會完成竹東鎮內15處公園消毒。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣竹東鎮公所今天上午針對鎮內多處人潮密集場所進行消毒作業，鎮長張順朋也在場指揮消毒，範圍包括竹東鎮內15處公園、中央市場外圍、各學校周邊及車站；鎮公所表示希望民眾配合衛生局及中央防疫措施，確實戴口罩、多洗手。

鎮長張順朋表示，因為國內疫情近日升溫，出現多起本土確診案例，中央也已經宣布進入社區感染階段，因此鎮公所不敢大意，今天上午安排竹東鎮公所清潔隊，要針對鎮內多個地點進行消毒。

今天上午清潔隊從中興河道、戲曲公園開始進行消毒，包括公園內座椅及兒童遊戲區都加強消毒作業，此外清潔隊也會前往竹東車站、各學校及其他公園等人潮接觸較多的場所進行消毒。

不少民眾看見突然大規模消毒都表示恐慌，以為竹東鎮出現確診案例，不過鎮公所也澄清，並不是竹東有確診案例，民眾不必驚慌，消毒作業只是公所超前部署，希望讓民眾在使用公園設施可以比較放心，但強調民眾也要注意手部消毒。

竹東鎮公所清潔隊表示，今天會先完成鎮內15處公園的消毒作業，目前派出約6名人力正在進行。

竹東鎮公所也說明，中央市場因上午有許多攤商在擺攤做生意，無法進行入內消毒，因此必須等攤商收攤才能進行消毒作業，不過因今天作業時間已經排滿，所以預計明後天才會安排清潔隊在市場打烊時間作業。

竹東鎮公所清潔隊上午在中興河道及戲曲公園一帶進行消毒作業，預計今天會完成竹東鎮內15處公園消毒。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東鎮公所清潔隊上午在中興河道及戲曲公園一帶進行消毒作業，預計今天會完成竹東鎮內15處公園消毒。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東鎮公所清潔隊上午在中興河道及戲曲公園一帶進行消毒作業，預計今天會完成竹東鎮內15處公園消毒。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東鎮公所清潔隊上午在中興河道及戲曲公園一帶進行消毒作業，預計今天會完成竹東鎮內15處公園消毒。記者巫鴻瑋／翻攝

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

花蓮東大門夜市防疫升級 取消試吃、不配合戴口罩要罰

學童確診！冬山某國小停課 今早全校大消毒

確診足跡 全聯宜蘭嵐峰店消毒後營業、九千代休業一周

影／基隆市抗疫大作戰 今早新豐街、深溪路一帶大消毒

相關新聞

疫情發燒 南投縣做好第三級防疫準備減少群聚風險

新冠肺炎疫情進入社區感染階段，為因應疫情警戒可能會提升至第三級，南投縣長林明溱今天邀集各局處主管召開「南投縣嚴重特殊傳染...

新竹竹東鎮展開大消毒 公所呼籲民眾配合中央防疫措施

新竹縣竹東鎮公所今天上午針對鎮內多處人潮密集場所進行消毒作業，鎮長張順朋也在場指揮消毒，範圍包括竹東鎮內15處公園、中央...

花蓮東大門夜市防疫升級 取消試吃、不配合戴口罩要罰

新冠肺炎疫情升溫，花蓮縣觀光處提升東大門夜市防疫作為，除了維持原有5000人的總量管制，進入夜市將強制要求戴口罩，不配合...

學童確診！冬山某國小停課 今早全校大消毒

宜蘭縣冬山鄉某國小二年級男童確診，該校今明兩天緊急停課。冬山鄉公所清潔隊一早進入校園，進行內外大消毒。鄉長林峻輔表示，目...

五股里長驚傳確診！曾辦百人母親節活動

中央昨日公布有10名前獅子會長親友染疫，現有消息傳出，其中1名感染者是五股某里長，在染疫後舉辦百人母親節活動，現場還有議...

有鬼滅之刃！嘉市國中會考6600考生 市府贈每人3款口罩

本周末將舉行國中會考，但近日本土確診新冠肺炎案例上升，嘉義市長黃敏惠為每名考生、考生服務隊準備每人3片口罩，但不開放陪考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。