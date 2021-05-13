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敵不過疫情桃園繡球花季喊停 農場莊園高規防疫迎賓

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市繡球花季喊停，部分農場一樣可以賞花觀景享受美食。記者鄭國樑／攝影
桃園市繡球花季喊停，部分農場一樣可以賞花觀景享受美食。記者鄭國樑／攝影

桃園市復興區繡球花季上周才登場，活動原訂到6月19日，因為新冠肺炎疫情爆發群聚和不明感染源，農業局決定取消所有相關活動，不過遊客如果要欣賞繡球花，還是可以到北橫有餐飲服務的農場，這一周前山的繡球花進入盛開期，只要做好防疫，還是可以欣賞美景和享受美食。

農業局表示，今天上午問過原先參加繡球花季的各農場，單純賞花的農場像陽光農場，還有怡德農場，考量防疫規格拉高以後有人手不足的問題，決定不對外開放。不過像瑞士鄉村、普拉多農場、祿克農莊因為原本用餐賞景就是一大特色，加上業者已經做好防疫準備，因此會繼續營業，遊客一樣可以在這裡看見美麗的繡球花。

農業局指出，舉辦繡球花季目的之一是展現復興區台七桃花源休閒農業區的魅力，5月賞花可以造訪前山三民地區的農場，6月逛小烏來的綠色有機莊園、雪霧鬧的松野農園、蘋果農莊、雲霧農場、伊萬農場及俠雲山莊等中後山地區的繡球花，雖然活動全部暫停，但是部分農場一樣對外開放，建議遊客先打電話洽詢最新的營業消息。

賞花 新冠肺炎 疫情

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