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徐耀昌走訪勝興365青創基地 與青年職人體驗DIY手作

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌走訪「勝興365青年創業基地」，跟著來自不同文創領域的青年職人一同體驗各項DIY手作樂趣。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌走訪「勝興365青年創業基地」，跟著來自不同文創領域的青年職人一同體驗各項DIY手作樂趣。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府為鼓勵青年返鄉創業，與縣內民間場域合作成立青年類創業基地作為青年交流與創業學習平台，縣長徐耀昌昨天特別走訪其中的「勝興365青年創業基地」，跟著來自不同文創領域的青年職人一同體驗DIY手作樂趣，並期盼青年一路勇往前進，直達夢想終點站。

「如果夢想有形狀，那就是勝興365的樣子！」目前基地聚集多位來自苗栗不同領域的文創青年與展售品牌，包括皇手製作童正一原木手工筆、Zo.craft 鑿工藝、氺の尼泥研製所、來本冊子Re:mainer、Bonbons 法式甜食工作室、laika 拉依卡、WAHR以及徐圈圈插畫等，大家創辦365無休市集，開設各類DIY手作課程，致力行銷苗栗青年自產好農、好物及文創手作，希望讓更多人看見苗栗青年的不一樣。

徐耀昌表示，勝興365青年創業基地成功整合公部門與民間單位，象徵苗栗青創的火車頭，期望透過職人相互共學分享、團結互助，以大手拉小手方式引領苗栗青年走向美好的願景，用新思維開創屬於苗栗的無限希望，也期盼每個青年朋友，都能在各自的 領域裡醞釀、茁壯出一片天地。

基地場域負責人童正一表示，他們感受到縣府對青年政策的重視，縣府為青年打造品牌市集「菁市集」，讓大家的產品得以曝光行銷，也促成大家彼此相互結識、激勵及交流，進而提升品牌價值，現在因為有了青創基地，大家可擁有一個可以對外的展示平台，使更多人看見苗栗青年的 「菁」實力，期待未來能有更多青年加入夢想列車行列。

苗栗縣長徐耀昌走訪「勝興365青年創業基地」，跟著來自不同文創領域的青年職人一同體驗各項DIY手作樂趣。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌走訪「勝興365青年創業基地」，跟著來自不同文創領域的青年職人一同體驗各項DIY手作樂趣。圖／苗栗縣政府提供

青年 創業 文創

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