桃園愛心計程車叫車有門道 用錯方式只能自掏腰包

桃園市有銀髮族想搭愛心計程車，透過統一超商ibon系統叫車，結果到目的地才知計程車非桃園籍，不能刷敬老愛心卡，最後只好付現；桃園市議員張桂棉昨質詢時反映此情。交通局表示，就算是設籍桃園的計程車，也不見得有提供愛心計程車服務，建議有需求的民眾直接撥打交通局提供的免付費專線，最有效率。

張桂綿表示，桃園有6家車隊提供愛心計程車服務，但ibon系統僅找得到其中2家，而且叫來的車還不見得能刷敬老愛心卡，已經不只一名長輩遇到這種情況，最後都只能付現。

交通局解釋，桃園有6家計程車隊配合市府政策提供愛心計程車服務，但全市5400餘輛計程車，僅1934輛提供此服務，並非車隊所有車輛都適用。

交通局長劉慶豐進一步表示，6家車隊有2家是全國性車行，所以能透過ibon系統叫車，但這2家車隊是優先指派叫車地點鄰近的空車，不是考慮車子設籍何處，所以民眾有可能坐到設籍其他縣市的計程車而無法刷卡。建議愛心計程車需求民眾還是撥打交通局提供的免付費專線（0800-018-550）叫車。