桃園市原住民族文化館「Tayniho桃原好棧」全新開幕

桃園市原住民族文化館「Tayniho桃原好棧」今天全新開幕，由在地技藝精湛的工藝師組成的桃園市原住民產業發展協會進駐經營，讓民眾感受原民文化精彩創意，體驗原住民傳統織染教學，還能品嘗充滿自然原味的創意餐飲，展現豐富的桃原文化。

原住民族行政局長林日龍指出，「Tayniho桃原好棧」有來自在地工藝師，及桃園市原住民部落大學豐富的原民文創產品，和各族美麗的傳統服飾，還能體驗以薯榔槌染的原住民傳統織染DIY。

另外，原民小餐酒館也是一大亮點，結合原民釀酒文化所調製的蝶豆花小米釀飲、洛神氣泡小米釀飲；紅藜堅果、馬告鳳梨和刺葱起司等多款風味獨具的窯烤麵包，加上用料豐富的原民餐盒、原風簡餐，讓人們在欣賞工藝與文創之餘，還有美食的滿足，未來可結合鄰近的大溪及角板山景點共同行銷，推動部落旅遊，帶動整體原民文化經濟與觀光發展。