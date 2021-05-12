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疫情升溫營收掉5成 一張圖曝桃園中原商圈慘況

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
許多民眾都不敢到中原夜市，平常最熱鬧的晚餐時間，如今街道都是空蕩蕩。記者朱冠諭／攝影
許多民眾都不敢到中原夜市，平常最熱鬧的晚餐時間，如今街道都是空蕩蕩。記者朱冠諭／攝影

疫情進入社區感染階段，中央宣布提升疫情警戒至第二級，除維持原有的防疫作為，餐飲業增加「實聯制」。但中原商圈發展協會榮譽理事長張又升直言很難辦到，地點是開放的露天夜市，限制人流有一定困難，但會盡量輔導攤商設隔板或梅花座。

實地走訪中原商圈，許多民眾都不敢逛夜市，連平常最熱鬧的晚餐時間街道都是空蕩蕩，餐廳內用人數不多，客人幾乎都是外帶餐點後就馬上離開。一家牛肉麵店內用桌全撤，僅提供外帶，店家外頭也貼出公告，表示將全面消毒。

張又升提到，中原商圈的店家和攤商共約600家，其中餐飲占200家，會加裝看板宣導民眾戴口罩、勤洗手及保持社交距離。

全台部分夜市已訂定容流管制人數，張又升表示商圈鄰近中原國小和中原大學，師生大約有1萬6000人，很難限制人流，但環保局每天都會例行性消毒。

張又升說，過往如果天氣好，中原夜市幾乎滿滿人潮，但日前有確診者到訪中壢，足跡一公布立刻重創中原商圈，每天營收銳減5成以上，好不容易這幾天客人稍微回流，沒想到疫情又急速升溫，實在很慘，只能靠零星的中原大學學生苦撐。

中原商圈內的店家設置隔板，加強防護措施。記者朱冠諭／攝影
中原商圈內的店家設置隔板，加強防護措施。記者朱冠諭／攝影

夜市 疫情 中原大學

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