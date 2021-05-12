林智堅：取消端午龍舟賽、室內場館暫緩外借

國內今一口氣增加16例本土個案，創下單日新高紀錄，疫情再升溫，新竹市長林智堅今下午緊急召開防疫會議，先觀看中央流行疫情指揮中心直播了解最新疫情發展，會中宣布停辦6月13、14日端午龍舟賽，6月8日前全市里集會所及活動中心、全市校園室內場館暫不對外借用，將加強稽查八大行業，違者最高可罰1.5萬元。

林智堅說，新竹市府遵循中央指引，今起針對指揮中心規範的醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）等八大類場域，將加強防疫稽查，公有場館部分，圖書館與電影院也一律採梅花座、實聯制。

為避免宮廟、賣場等人潮聚集處成為防疫破口，林智堅也呼籲宗教團體做好單一出入口與明確人流動線，活動規模依照中央防疫標準限制，超過則不能舉辦，大賣場與商場市場也要做好人流、出入口管制。

大眾運輸部分，民眾搭乘時應依規定全程戴口罩，全面禁止飲食，新竹市政府也強調，將針對交通運輸業加強防疫工作稽查，包含運具司機與乘客均須戴口罩、進行手部消毒、車內盡量避免交談，司機需於空檔進行車內外消毒。