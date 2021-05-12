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桃園新勢公園欄杆鏽蝕 議員會勘促改善

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
平鎮區公所同意6月底前改善公園欄杆生鏽問題。圖／市議員舒翠玲提供
平鎮區公所同意6月底前改善公園欄杆生鏽問題。圖／市議員舒翠玲提供

桃園市平鎮區新勢公園是熱門休憩公園，不過鐵欄杆多處生鏽，連外面的公車候車亭也鏽跡斑斑，因為公園常有長者小孩活動，民眾擔心不安全危機四伏。市議員舒翠玲今天表示，已經請平鎮區公所到現場了解，公所同意6月前改善。

舒翠玲說，日前邀集區公所農經課會勘，希望在暑期前盡速修復讓小朋友、大人都能安心，農經課承諾會立即派工，整修去鏽上漆，天橋鐵欄杆若有破損，會請廠商用安全材質包覆，並要求今年6月底完成。

舒翠玲也發現新勢公園兒童遊具在太陽底下曝曬後，成了「鐵板燒」，白天氣溫30度的天氣，溜滑梯幾乎有40度，手不能一直放著，還不到中午溜滑梯就燙得不得了，所以説像鐵板燒一樣快要可以煎蛋了，現在還不是盛夏，市政府應該要提早體檢公園兒童遊具有無高溫發燙的問題，做好防範避免發生意外。

溜滑梯

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