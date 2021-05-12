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疫情來勢洶洶！300位民眾捐手工玫瑰 為護理師加油打氣
今天是國際護師節，為了向護理師們致敬，真善美社會福利基金會提前向邀請民眾認購憨兒手工玫瑰花5000朵，分別送至桃園醫院、中壢天晟醫院、聯新國際醫院以及國軍桃園總醫院，向護理師們致敬。
真善美社會福利基金會義賣憨兒的手工玫瑰花已經10年，每朵花都是憨兒們的心血結晶，過往每年約手工製作2萬朵，但今年受到疫情和近期重大災難新聞影響，售出數量大減。
原本滯銷的憨兒的手工玫瑰花，在這波「借花獻愛送醫護」活動，約莫有300位民眾共同響應認捐，基金會除了感謝護理師們辛苦守護國人的健康外，更感謝民眾一起發揮愛心，讓憨兒的手工花如期售出，讓憨兒們的成就獲得肯定。
基金會表示，近日疫情持續升溫，外界關注確診人數及足跡，但台灣一年多來的防疫成果，還是值得推崇，這全都是第一線的醫護們堅守崗位換來的，面對新一波疫情衝擊，也希望透過這次贈花活動，為護理師們加油打氣。
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