新竹市冷氣、冰箱家電補助來了 每戶最高補助1.5萬元
家電補助受到民眾熱烈響應，新竹市政府與經濟部去年共補助1.5萬台冷氣機、冰箱舊換新，新竹市政府今天宣布，即日起開始受理今年度的家電補助，鼓勵市民盤點汰換家中耗能家電，冷氣、冰箱每台舊換新最高補助3千元，每戶最高可補助1.5萬元。
新竹市環保局指出，新竹市2015至2017年連3年節電表現為全國前3名，2018年更與經濟部合作推出為期3年的「縣市共推住商節電行動計畫」，包含家電補助，去年新竹市住宅用電與2016年比較，住宅部門節電率達3.3%，為全國第2名。
今年新竹市再獲經濟部補助家電舊換新2160萬元經費，即日起開始受理，市府環保局今天舉辦記者會，副市長沈慧虹鼓勵民眾盤點家中電器產品，依循4項撇步：「選」1與2級、「換」家電、「有」補助、「揪」省電，汰換節能冷氣與冰箱，才能省荷包。
市府環保局長江盛任說，今年為服務更多市民，安排中華電信4大門市據點受理收件，分別為中正、林森、建新及科園門市，其中中正門市及林森門市更提供假日收件，為確保現場辦理文件填寫的正確性，請攜帶申請書、申請資料影本及印章，以利作業。
環保局也提醒，市民到指定中華電信4個門市申請補助時，新家電須已安裝完成並填妥申請書，同時提供6項資料影本，包括申請人身分證正反面、電費收據（用電種類顯示為表燈非營業用）、申請人金融機構存摺封面、購買發票、新機保證（固）卡、廢機回收證明單，若補助經費用罄，則即刻不再受理申請，民眾要申請補助，手腳要快。
江盛任表示，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項為節能效率1或2級的冷氣機及冰箱。家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3千元，3瓩級300公升以下之冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限為3千元，每一裝機地址最多可申請補助冷氣、冰箱合計5台，最高可補助1.5萬元，補助可追溯至購買日期2018年12月7日。
環保局也提醒，去年抽查發現少數民眾現場狀況與申請文件不符或尚未安裝，再次提醒請市民新家電安裝完成後才能提出申請。同時申請案的同一電號僅申請一次為限；另節能家電補助只限「舊換新」且須購買節能1、2級電器，單純新購冷氣機或冰箱則無法補助。民眾可上經濟部節能標章全球資訊網站查詢符合申請條件的機種。
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