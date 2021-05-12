騎樓整平漸入佳境 苗栗今年再推550公尺

許多騎樓高低不平，不友善行人，苗栗縣政府爭取營建署補助，2012年推出8期騎樓整平專案，至今整平6公里多騎樓路段，無障礙加入美觀、防滑元素，紓解民眾壓力，也漸入佳境，今年計畫在頭份市、竹南鎮再推555公尺，規畫成為全縣示範。

營建署補助，加上縣府配合款，縣府2012年推出騎樓整平專案，考量交通路網及地方商圈活動選定地點，但開始部分居民反對，還會遇到管線單位協調汰舊換新等問題，縣府推動阻力重重，不僅要逐戶說明，必須拜託當地里長或民意代表溝通，且先試作一段供參考，逐漸化解反對聲音施作，且推動越來越順利。

縣府工商發展處指出，騎樓整平最直接效益就是改善市容觀瞻，增進民眾逛街人潮及意願，帶動商業活動，8期共投入3212.7萬元，整平苗栗市、頭份市、竹南鎮市區6000多公尺的騎樓路段，今年第9期計畫488.6萬元，改善竹南鎮博愛街、頭份市中正路555公尺長的騎樓，未來再將工程經驗再推廣至各鄉鎮，提供騎樓人行環境更加友善。

工商發展處分析，騎樓整平專案，無障礙環境年長民眾、身心障礙者通行或乘坐電動代、輪椅步車，或是推著娃娃車的家長，拉著菜籃推車的菜籃族等，都因為騎樓高低差改善成斜坡，因而更安全且便利，此外，地磚材質及顏色排列等，兼具美觀也有止滑功能，有些店家反映生意變好了。