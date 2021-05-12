紓緩竹北交流道塞車 南向路肩提早半小時開放

為解決竹北交流道上下班尖峰時段長期塞車問題，新竹縣長楊文科昨天率縣府團隊與立委林思銘一同拜會高速公路局，雙方協商取得共識，高公局原則同意拓寬莊敬一路的機車涵洞，紓解光明六路東西方向車流，國1竹北交流道南向入口匝道路肩開放時間，將提早半小時至 6點30分，可望消化往竹市和竹科的車流。

楊文科表示，竹北地區人口大量增加，原有許多交通動線已不敷使用，連接竹北東西區主要靠中山路、光明六路、福興東路和興隆路，而光明六路上因交會竹北交流道上下國道車潮，導致平面道路也塞；未來AI智慧園區及大遠百等也勢必帶進更多人潮車流，因此特別拜會高公局長趙興華，尋求可行紓解方案。

交旅處表示，高公局對於縣府提出的建議都原則給予支持，首先是國道1號竹北交流道南向匝道入口，路肩開放時間從早上7點，提早半小時至6點30分，近期完成告示變更，並通知國道警方配合後，就可開始實施。

國1竹北交流道改善方面，縣府提出在北向增設「興隆路匝道出口」，讓車流提前在新設匝道下國道，分攤竹北交流道下光明六路的負擔，此方案也獲高公局原則同意，納入年底五楊高架「楊頭」延伸工程的規劃內檢討；至於南向是否增設「環北路匝道出口」，則還須研議。

另外，在莊敬一路機車涵洞部分，縣府團隊向高公局說明，涵洞東側AI智慧園區周邊道路已完成拓寬，竹北市非常需要光明六路、福興東路、中山路和興隆路以外的東西向聯絡道路，希望拓寬原機車涵洞，分流東西向車潮；高公局原則上同意拓寬，將在「楊頭」高架工程內一併檢討，立委林思銘下周將召集高公局和縣府現地會勘，由縣府提出拓寬涵洞的具體規畫說明。