頭份四月八晚會順延 食品怕逾期幼安發出SOS籲各界採購

疫情拉警報，苗栗縣頭份四月八活動5月14、15日在永貞宮廣場的晚會，及苗栗市幼安教養院15日在縣府廣場的園遊會都將順延，只是園遊會義賣大批物資，不乏食品類有期效性，院方發出求助，籲請社會各界踴躍採購幫忙。

新冠肺炎疫情持續升溫，今天再傳出基隆出現不明感染源個案，大眾嚴陣以待，苗栗地區傳統市場一早人潮減少，也幾乎人人都戴口罩，頭份市年度盛事頭份四月八晚會，昨天原計畫限制500人，今天頭份市長羅雪珠召集團隊舉行應變會議，綜合各方意見，決議暫停晚會，並視疫情狀況趨緩後擇期舉辦。

幼安教養院辦理20多年的「讓愛延續 齊心擁抱憨兒 公益慈善園遊會暨身心障礙福利宣導活動」，去年因疫情取消園遊會，今年原定5月15日登場，再度因疫情，決定順延到今年10月2日辦理，期待危機化為轉機，洽詢電話037-366995轉107或102。