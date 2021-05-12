企業、民代攜手服務長輩 新竹市愛心便當送到府

為讓獨居長輩有頓溫飽，新竹市在地便當業者攜手民代、宮廟發起愛心送餐服務，在善心企業捐助下，預計年底前送出1600個健康餐盒，首波先從竹市文雅里出發，將由里內志工協助將熱騰騰餐盒送到長輩手上，也盼拋磚引玉有更多店家加入捐贈行列。

秋盟健康便當位於竹市中正路，便當店執行者林照東也是獅子會會長，他說，2年前開業時就希望能回饋社會，餐點堅持不用味素、加工食品，以橄欖油、芥花油取代沙拉油，嚴選關山四季好米並添加五穀米，主菜以雞、豬、魚為主，避免油炸徒增負擔。

「要讓大家吃飽，還要吃得健康！」林照東說，現代雙薪家庭多，子女白天外出上班，但獨留家中的長輩開伙不容易，也擔心若因失智，恐有煮食不慎等風險，2年來只要家庭有需求，「1、2個也外送到府」，可先預付包月，每天中午直送熱騰騰便當。

有感在地邊緣戶不少，秋盟健康便當與文雅里妙三堂決定發起長照服務，到今年年底前將捐贈1600個愛心健康餐盒到府，居中協助的議員李妍慧說，長輩獨留家中常衍生照護問題，此次由業者發起的弱勢供餐活動將深入鄰里，也希望更多店家共同響應。

文雅里里長朱毅說，里內沒有活動中心，也沒有合適場域能推出老人共餐服務，很感謝民代、業者贊助愛心便當，預計下周起將由里內志工協助送餐，經審核里內有十多戶將列為首波送餐對象，除了低收弱勢戶，也盤點處遇堪憐的福利邊緣戶也能受惠。