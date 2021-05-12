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竹縣府單身聯誼活動浪漫賞桐花 即日起開放報名

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府今年以「街角遇到愛」為主題，規畫3場單身聯誼活動，首場活動將在5月22日登場。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府今年以「街角遇到愛」為主題，規畫3場單身聯誼活動，首場活動將在5月22日登場。記者陳斯穎／攝影

為協助青年成家，提高結婚率、帶動生育率，新竹縣政府從2019年開始辦理單身聯誼系列活動，成功配對25對，縣府今年也以「街角遇到愛」為主題，規畫3場聯誼活動，首場活動將在5月22日登場，即日起至5月18日開放線上報名，限額男女各20人。

新竹縣政府成立青年事務中心，近2年來辦理6場聯誼活動，為單身男女搭起友誼的橋梁，活動相當受歡迎，場場皆報名額滿，吸引605人參加，不僅促成25對情侶，其中還有一對交往一年多後，在今年1月順利步入禮堂。

教育處表示，今年的協助青年成家系列活動，以街道為核心主題，規畫3場活動。第一場次將在5月22日登場，主題為「影像文青街-花現浪漫」，搭配桐花祭活動，讓青年男女們一同欣賞桐花主題裝置藝術展，漫步多元風格的創藝市集及觀看浪漫經典電影，活動開放男女各20名參加，即日起至5月18日中午12點為止，開放線上報名https://forms.gle/LUCwLxEbE389fyKR8。

第二場次活動預計8月底至9月初，在竹北市水圳公園舉辦，結合野餐、草地、音樂等元素，主題為「野餐音樂街-像極了愛情」；第三場次活動則預計在10月舉辦，並以「愛戀運動街－相約心球」為主題，讓平時有運動習慣或對運動有興趣的青年男女得以相互交流。

教育處說，目前第二、三梯次尚未開放報名，報名方式等詳細資訊請關注「新竹縣政府教育處青年事務中心」臉書粉絲專頁，或洽詢新竹縣政府教育處青年事務中心，03-5518101分機2893、2895。

新竹縣政府今年以「街角遇到愛」為主題，規畫3場單身聯誼活動，今天舉行活動宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府今年以「街角遇到愛」為主題，規畫3場單身聯誼活動，今天舉行活動宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影

青年 新竹 聯誼

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