竹縣嘉豐國小今動土 預計111學年度招10班新生

新竹縣竹北市高鐵地區蓬勃發展，人口快速成長，為因應學童就學及附近社區停車問題，縣府辦理嘉豐國小校舍暨地下停車場興建工程，今天舉行動土典禮，一期校舍預計明年8月完工，先招收10個班級的一年級新生，地下停車場2023年底完工則可提供社區民眾166個停車位。

教育處表示，嘉豐國小位於竹北市嘉豐五路與復興一街交叉口，校地面積約占2.8公頃，學校整體設計以務實、簡約的風格為主，並以綠建築概念興建，規畫將屋頂綠化利用，達到隔熱功能，屋頂露台也設置太陽能光電板，考量冬季的九降風，建築主要量體從東北角往東南角延伸，創造良好的通風環境。

第一期新校舍預計2022年8月完工，111學年度先招收一年級新生10班，2023年12月底完成後續二期校舍及地下室停車場工程，紓緩該區的就學壓力。

未來嘉豐國小的學區含括中興、東平、東興等里，目前預計111學年度招收一年級新生，而校地旁的嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心已開始營運，專門招收0至6歲的幼童，校舍新建工程完工後，將成為全國首創提供完整0至12歲的教育環境。

工務處指出，目前大環境面臨缺工缺料，要如質如期完工是一大挑戰，工務處將嚴格控管營造廠商備料進度，也會要求調派工班支援，對於容易造成勞安發生的工項，也會事先做好危害預防，力拚2023年全數完工。