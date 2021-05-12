三義木雕館518國際博物館日免門票 館方推數位化發展

518國際博物館日即將到來，苗栗縣三義木雕博物館18日當天開放免門票，進館參觀民眾完成木雕館臉書粉絲專頁按讚追蹤，將贈送粉絲小禮物，苗栗縣政府歡迎民眾到木雕館免費參觀，感受木雕藝術的多采風貌。

苗栗縣文化觀光局表示，除實體博物館開放免門票外，木雕館也將配合文化部和中華民國博物館學會進行網路線上串聯推廣活動，5月間陸續推出線上展覽與徵文、徵圖、留言抽獎等活動與粉絲觀眾線上互動，歡迎木雕館臉書粉絲專頁的舊粉新粉踴躍參與，體驗後疫情時代博物館數位化的發展新象。

文觀局指出，今年國際博物館協會（ICOM）為518國際博物館日訂定的年度主題是「博物館的未來：復甦與新象」，這主題源於去年新冠病毒疫情蔓延全球，世界各地的人經歷著封鎖隔離生活，全球在經濟、社會、心理等層面都備受衝擊；新冠疫情是危機但也為人類迎來改變契機與轉機，全球產業被迫加速數位轉型，博物館界也不例外，運用數位科技推出多樣化線上虛擬展覽等數位化應用創新服務，為博物館的未來迎來全新的想像。

文觀局表示，三義木雕博物館近年積極進行數位化發展，在館內各展區設置智慧語音導覽服務，觀眾可透過隨身手機掃碼聆聽展區解說；此外，木雕館典藏品也進行高階數位化拍攝並建置數位典藏資料庫，將各期展覽進行環景拍攝典藏等，讓遠距民眾在家或用手機上網就可認識欣賞木雕藝術，不僅達到文化近用，在後疫情的虛擬數位時代，木雕藝術將有更多想像與可能性。

木雕館目前展出「傳承」苗栗縣三義木雕協會會員聯展、「下一站‧木雕」2021年台灣木雕協會會員聯展、「奇蹟」馬爹木雕個展，3項特展的木雕藝術創作題材包括傳統神佛像工藝、當代木雕、漂流木藝術等，有世代間木雕技藝傳承的創作對話，也有峇厘島木雕師啓發自獨特印尼文化的創作，引領觀眾飽覽木雕藝術的多采風貌，更多藝訊可上木雕館官網查詢。