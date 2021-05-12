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苗栗連3年獲客語為通行語評核優等 客委會頒500萬獎金
客家委員會最近公布109年度推動客語為通行語評核結果，苗栗縣榮獲「優等」，客委會主委楊長鎮昨天下午前往苗栗縣政府向縣長徐耀昌道賀並頒發獎金500萬元，針對本土語客語課程、客語成為使用語言與教學語言及推動客語為通行語等相關措施，與徐耀昌意見交流及分享。
苗栗縣在客語為通行語成效評核連續3年第一名，現職公務人員通過客語能力認證比率在8個受評縣市也是第一，各縣市國小學童選修客語概估覆蓋率苗栗縣達85%，全國第一，縣內推動客語為通行語地區，苗栗縣教師通過客語能力認證比率第一，苗栗縣3項評比都獲佳績，楊長鎮親自到縣府頒發客語評核獎金500萬元。
楊長鎮表示，推行客語為通行語是根據「客家基本法」相關規定，希望在客庄、客家人的地方，讓客語成為在地主流語言，客委會努力打造一個讓客語可以傳承發展的基地，苗栗得到客語通行語評核第一名，客委會身為中央客家事務主管機關，特別感謝苗栗縣政府團隊的努力，他身為苗栗人也感到非常光榮。
客委會建議苗栗縣政府可在既有基礎上多宣傳在地藝術家、文學家及攝影家作品，強化客語元素，如文學館舍搭配文學家客語朗誦、文化場所邀請客家耆老獻聲等。未來各項客語推廣計畫，客委會期待能持續與苗栗縣政府合作，讓客家文化和語言永續傳承，打造「大家共下來講客」風潮，讓「客家就係生活，生活就係客家」。
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