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桃園繡球花季不只賞花 5、6月前、中後山還有美景美食

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
繡球花季各農場花卉數量不一，但各有特色。圖／桃園市政府農業局提供
繡球花季各農場花卉數量不一，但各有特色。圖／桃園市政府農業局提供

桃園市復興區繡球花季上周登場，農業局和復興區公、農會所表示，配合開花期活動至6月19日，遊客除賞花，也希望能參觀農場和北橫美景。

5月賞花路線在枕頭山商圈沿路2.2公里4個農場，第一個農場就可以看見石門水庫集水區阿姆坪、溪口部落山谷和高山，可品嘗農特產；也有以花海取勝的農場，周邊還有知名餐廳，回程入夜後可在百吉賞螢火蟲。

農業局指出，繡球花季同時展現復興區台七桃花源休閒農業區的魅力，5月賞花可造訪前山三民地區的農場，其中以陽光休閒農莊及祿客農莊的繡球花數量最為可觀。6月逛小烏來的綠色有機莊園、雪霧鬧的松野農園、蘋果農莊、雲霧農場、伊萬農場及俠雲山莊等中後山地區繡球花，植株高度已有1米以上，屆時有大花區的繡球花可供欣賞。

桃園市政府去年起鼓勵前山三民地區的農場種植繡球花，善用現地資源扶植繡球花產業。農業局指出，前山繡球花種植僅短短2年，植株尚屬小株，管理需投入大量人力，今年又碰上乾旱，生長狀況未達最佳狀態，但仍值得一遊，主要不只賞花還有其他美景美食，希望明年雨量足，品質能更理想。

農場和農業局表示，桃園市推廣繡球花產業以土植為主，與陽明山的農種植型態不盡相同，但是各有特色。復興區的農場為綜合型民營產業，不只種花，目標在提供遊客賞花、遊憩多元觀光環境。今年舉辦第一屆桃園繡球花季，為讓民眾體驗復興區各農場的美，所有農場賞花皆免門票，希望大家多支持及鼓勵。

農業局說明，復興區是北部繡球花消費市場供貨主力，目前種植數量約1萬5000株，養護成本高，花色受土壤酸鹼值影響，同品種在不同地區種植，盛開時花色都有差異，也成為繡球花的特色之一。繡球花在不同海拔高度，開花時間也不同，復興區前山與中後山繡球花綻放的時間前後會差半個月到1個月，目前前山三民地區各農場繡球花的花況開了6至8成，中後山現階段是含苞待放。

由於花期有先後關係，目前主要賞花集中三民地區，接下來中後山的農場也將開花；每個農場繡球花數量有多有少，建議民眾不要有錯誤期待，放慢腳步體會農場精心營造的環境、特色餐飲及農事體驗，漫遊復興的美。

復興區中後山的農場繡球花因種植時間比較久，有些已長到1公尺高，6月就可以看見花盛開。圖／桃園市政府農業局提供
復興區中後山的農場繡球花因種植時間比較久，有些已長到1公尺高，6月就可以看見花盛開。圖／桃園市政府農業局提供
有些農場繡球花數量可能不如其他農場，但桃園市府建議可順遊北橫拉拉山的美景。圖／桃園市政府農業局提供
有些農場繡球花數量可能不如其他農場，但桃園市府建議可順遊北橫拉拉山的美景。圖／桃園市政府農業局提供

賞花 石門水庫 農會

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