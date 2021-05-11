議員建議寵物屍與廢棄物分開火化 苗縣府：暫無法做到

苗栗縣街頭一年有5、600隻死狗死貓等寵物屍體，縣府研擬訂定自治條例，規定屍體應以火化方式處理，如飼主廢棄則視為廢棄物處理引發討論，此外，納管寵物生命紀念業，若未申請許可營業，最高可處10萬元罰鍰，並命令停業。

縣政府縣務會議今天討論，通過農業處提案「苗栗縣寵物寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案，規定寵物屍體應以火化處理，不得懸掛樹上、埋葬土中、投以水中，或隨意棄置在其他依法禁止堆放廢棄物的場所。寵物屍體經飼主廢棄者，應妥善包覆後，依廢棄物清理法規定處理。

農業處指出，自治修例草案參考日本現行寵物屍體處理，一律以火化方式，以維環境衛生，及防止動物疫病傳播的風險，至於飼主廢棄屍體，或是路殺、病死街頭的屍體，則按現行做法，鄉鎮市公所清潔隊清除、處理、回收，併同垃圾送焚化爐焚化。

自治條例草案將提案縣議會審查，縣議員張顧礫就曾以「牠是生命，不是垃圾！」主題質詢，建議基於犬、貓與人類特殊情誼，尊重生命及人道考量，路殺無主犬、貓，由縣府出資專用禮箱，送到生態保育教育中心犬貓動物焚化爐處理後事，與廢棄物分開火化，讓牠們走得更有尊嚴。

農業處長陳錦俊表示，縣府限於經費及人力等考量，暫時無法做到街頭死狗、死貓專程送火化，且擔心有道德風險，不負責任的飼主，任意棄置寵物屍體到街頭，卻要公家來善後。

另，自治條例草案納管寵物紀念業，規定業者應申請許可，6個月內開始得營業，營業1個月內加入同業公會，相關證照、商品或服務項目、價金、收費基準表等，公開展示於明顯處，如火化處理，應符合固定汙染源汙染物及戴奧辛排除標準，違反有相關的罰則規定。