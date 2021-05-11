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竹縣新公車路線下半年公告招商 iBus更新10月上架

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣公車路網已重新盤點，預計下半年將陸續公告招商。 圖／新竹縣政府提供
新竹縣公車路網已重新盤點，預計下半年將陸續公告招商。 圖／新竹縣政府提供

新竹縣議員羅美文今天在議會總質詢指出，不少民眾反映新竹縣即時公車動態手機App iBus太難用，不具功能性，縣府交旅處表示，由於該App為舊架構，確實有民眾反映回覆訊息都罐頭，已請廠商重新整頓、改進，預計10月底會重新上線。此外，新竹縣公車路網也重新盤點，預計下半年將陸續公告招商。

新竹縣政府在2015年推出iBus App，提供民眾路線查詢、旅程規畫、所有經過班車、班車到站預估時間等功能，讓民眾可依預估到站時間前往搭乘，節省等候時間。

羅美文表示，有不少民眾反映這個App十分難用，介面老舊、不方便使用等，希望可以改善，否則原本立意良善的App，反而造成民眾使用困擾，一點也不智慧、不便民。

交旅處長游志祥表示，目前接到最多客訴的內容為留言回覆都是罐頭訊息，一點也不實用，由於該App的資料及架構皆為舊版，今年發包時與廠商協調，將系統全面更新，預計10月底會上架，讓系統不管在介面或整體功能上，更貼近民眾需求。

另外，近年來新竹縣偏鄉的客運路線，因考量載客率低，可能被減班、甚至廢線，民眾只能自行開車或騎車，但也讓交通更為壅塞，且不環保。

對此，交旅處表示，縣府已經盤點公車路線，在既有的客運路線上，新增其他路線來完善縣內的客運交通服務，目前規畫以竹北、竹東雙核心概念，佈建連通各鄉鎮的輻射型和竹北市區環型客運路網，預計在下半年陸續公告招商，順利的話明年就能推出新路線。

新竹縣議員羅美文今天在議會總質詢指出，不少民眾反映新竹縣即時公車動態手機App iBus太難用。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議員羅美文今天在議會總質詢指出，不少民眾反映新竹縣即時公車動態手機App iBus太難用。記者陳斯穎／攝影

新竹 公車 偏鄉

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