竹縣新公車路線下半年公告招商 iBus更新10月上架

新竹縣議員羅美文今天在議會總質詢指出，不少民眾反映新竹縣即時公車動態手機App iBus太難用，不具功能性，縣府交旅處表示，由於該App為舊架構，確實有民眾反映回覆訊息都罐頭，已請廠商重新整頓、改進，預計10月底會重新上線。此外，新竹縣公車路網也重新盤點，預計下半年將陸續公告招商。

新竹縣政府在2015年推出iBus App，提供民眾路線查詢、旅程規畫、所有經過班車、班車到站預估時間等功能，讓民眾可依預估到站時間前往搭乘，節省等候時間。

羅美文表示，有不少民眾反映這個App十分難用，介面老舊、不方便使用等，希望可以改善，否則原本立意良善的App，反而造成民眾使用困擾，一點也不智慧、不便民。

交旅處長游志祥表示，目前接到最多客訴的內容為留言回覆都是罐頭訊息，一點也不實用，由於該App的資料及架構皆為舊版，今年發包時與廠商協調，將系統全面更新，預計10月底會上架，讓系統不管在介面或整體功能上，更貼近民眾需求。

另外，近年來新竹縣偏鄉的客運路線，因考量載客率低，可能被減班、甚至廢線，民眾只能自行開車或騎車，但也讓交通更為壅塞，且不環保。