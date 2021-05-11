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竹市客雅水資源中心增槽儲水槽 儲水量25噸增至135噸

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市水情持續吃緊，市府今舉行抗旱會議。圖／新竹市府提供
新竹市水情持續吃緊，市府今舉行抗旱會議。圖／新竹市府提供

新竹市水情持續吃緊，市府今舉行抗旱會議，市長林智堅說，中央將在頭前溪新增10口水井，屆時竹市總計將有27口水井，預計每日可有3萬5千噸水源，都將挹注到自來水系統中。另外，竹市客雅水資源中心將增加RO儲水槽，預計一周內完工，完工後總儲水量達135噸，並規畫竹科廠商專屬取水時間，盼全面提高竹科廠商取水效率。

林智堅說，頭前溪目前有17口水井，每日挹注約3萬噸水源進入自來水系統，經北水局評估，將再新增8口水井，農田水利署也將開挖2口水井，總計新增10口水井，水源都進入自來水系統，供民眾使用。

客雅水資源中心每日可產1000噸再生水，目前儲水槽僅25噸，每次只能加滿1台至1.5台廠商大型水車，其他水車需等30分鐘待機台製水，導致廠商取水效率不佳。

市府將與水利署合作，將客雅水資源中心增加RO儲水槽，儲水量從25噸增設至135噸，可滿足5台廠商大型水車，再規畫竹科廠商專屬取水時間。

市府工務處補充，客雅水資源中心近兩周廠商取水量明顯增加，每日取水量都超過250噸，更曾達300噸，顯示儲水槽擴大確實有需求。目前儲水槽增槽預計一周內完工，屆時將增加廠商取水意願，每日取水量也將增加。

節流部分，市府指出，目前已向旅宿業者宣導減少使用游泳池、噴水池等設備，並建議旅宿業者向住客宣導節約用水、減少泡澡等。

水資源 林智堅

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