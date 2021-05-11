毒癮寶寶熬過戒斷 找到國外收養家庭

5歲女童小君，因生母吸食毒品，出生時僅1500公克並有毒癮，但在國內出養始終碰壁，在新竹市政府努力下，成功媒合國外收養家庭，送到南半球過著幸福生活。

新竹市政府表示，女童小君出生後，好不容易熬過嬰兒時期戒斷毒品，但生母卻不知去向，市府努力尋找收養家庭始終碰壁，這段期間由寄養家庭一起給小君溫暖照護。

竹市府表示，經多年努力，終於為小君成功媒合到國外收養家庭，這對夫妻在疫情期間，不畏隔離等防疫程序，遠從南半球來台2次，兩人去年第一次來台與小君相處後，便決定收養，日前已來台將小君帶回扶養照顧。

新竹市長林智堅表示，他是小君名義上監護人，也是她的「市長爸爸」，第一次會見到小君時，小君嬌小瘦弱也很害羞，經過寄養爸媽多年照顧，小君健康長大也活潑好動，「由衷感謝寄養爸媽給孩子溫暖的家」。

林智堅說，在市府與社工團隊、社福機構共同努力下，這幾年已經順利出養24名孩子，每每看到小天使們找到歸屬，這樣甜美果實總是為他帶來滿滿能量，更是推動市政工作中最開心時刻之一。

新竹市政府社會處長張柔表示，若孩子有毒品等因素，在國內收養媒合往往難以成功，小君在國內媒合半年後，改由忠義基金會媒合國外出養，收養小君父母都是華裔，在國外生活多年、無子，一直希望收養華裔孩子。

張柔說，收養小君的父母來台旅遊多次，很喜歡台灣人、文化、食物，便嘗試收養台灣小孩，第一次透過照片看見小君時，就覺得好可愛，深入了解小君身世後更是不捨，決定要給小君更好生活與未來。

小君寄養爸媽說，小君10個月大時，身材瘦小、眼神呆滯、不會爬，發展遲緩到1歲半還不會走路，而現在活潑、調皮還會騎腳踏車，對於要出養小君感到開心又不捨。