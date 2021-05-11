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新竹縣客家新曲獎即起徵件 新增合唱歌曲獎首獎10萬元

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
比賽方式分為兩階段性評審，第一階段將依據參賽者書面資料評分，選出決賽入圍名單第，第二階段則需經公開的現場演唱。圖／新竹縣政府提供
比賽方式分為兩階段性評審，第一階段將依據參賽者書面資料評分，選出決賽入圍名單第，第二階段則需經公開的現場演唱。圖／新竹縣政府提供

新竹縣為客家大縣，為鼓勵更多民眾投入客語創作，傳承客家文化，新竹縣年年舉辦客家新曲獎，今年即將邁入第20屆，即日起至9月10日開始徵件，除了徵選「最佳客家創新歌曲獎」，為發掘客家母語創作新曲及提升合唱編曲創作能量，今年增設「最佳客家合唱歌曲獎」，首獎獎金皆為10萬元，總獎金高達39萬元。

新竹縣自1997年至今持續舉辦客家新曲獎徵選活動，期望透過辦理新竹縣客家新曲獎，發掘客語音樂人才，而拿下去年客家新曲獎得獎創作歌手，揉合傳統客家歌謠與現代流行樂元素，創作出年輕人接受度高的客家歌曲，也在去年跨年晚會登台表演。

文化局表示，為了匯集更多的前輩及新生，提升客語歌曲的質與量，開拓客家音樂的嶄新視野，也考量音樂是世界的共通語言，今年取消參賽者國籍及年齡限制，讓所有對客家音樂創作有興趣者都能報名參加。

比賽方式分為兩階段性評審，第一階段將依據參賽者書面資料評分，選出決賽入圍名單；第二階段則需經公開的現場演唱，採抽籤方式決定上場演出順序，可由創作者本人或由創作者委請他人演出。

文化局表示，「最佳客家創新歌曲獎」及「最佳客家合唱歌曲獎」首獎皆為10萬元，詳細活動辦法及簡章可至新竹縣政府文化局網站http：//www.hchcc.gov.tw/便民服務/表單下載，或電洽03-5510201分機319王小姐。

新竹縣客家新曲獎今年將邁入第20屆，即日起至9月10日開始徵件。圖／新竹縣政府提供
新竹縣客家新曲獎今年將邁入第20屆，即日起至9月10日開始徵件。圖／新竹縣政府提供
新竹縣客家新曲獎今年增設「最佳客家合唱歌曲獎」，首獎獎金皆為10萬元。圖／新竹縣政府提供
新竹縣客家新曲獎今年增設「最佳客家合唱歌曲獎」，首獎獎金皆為10萬元。圖／新竹縣政府提供

新竹 文化局 客語

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