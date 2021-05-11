竹市寄養父母呵護「毒癮寶寶」女童成功出養國外

新竹市一名5歲女童因生母吸食毒品，導致出生時僅1500公克還患有毒癮，嬰兒時期好不容易熬過戒斷期，生母卻不知去向，女童由寄養家庭陳逢林、張芷榛夫妻照護，市府多年替女童找尋溫暖的家，卻疑因毒品因素，國內收養始終碰壁，直到去年才媒合國外家庭，成功出養。

女童的寄養爸媽陳逢林、張芷榛說，他們還記得女童10個月大剛來時身材瘦小、眼神呆滯、也不會爬，發展遲緩到1歲半還不會走路，他們每天都帶女童去早療課程，持續到現在5歲大。女童則在兩歲2歲時開竅，開始爬上爬下，開始會走路，發展突發猛進，還會用椅子、各種工具翻出藏在高處零食。

陳逢林、張芷榛說說，在兩人陪伴下，女童從不會爬到現在會騎腳踏車，各種調皮行為都顯示女童很聰明，潛力無限。對於出養女童，他們開心又不捨，但也忍住不捨情緒幫女童做好心理建設，為分離、迎接新生活做準備。他們還製作女童的成長相簿，彌補收養父母缺席的童年，更為女童留下在台回憶。

收養父母前天來台帶女童回國，市長林智堅也以監護人身分親手託付「寄養女兒」，更與女童約定長大再回台灣相見。

收養女童的父母說，兩人來台旅遊多次，很喜歡台灣人、文化、食物，便嘗試收養台灣小孩。第一次透過照片看見女童時就覺得好可愛，深入了解其身世更是不捨，想要給女童更好生活。因此，兩人在疫情期間不畏隔離等防疫程序，去年第一次來台與女童相處後便決定收養，「這是上帝旨意，更是命中註定」。

社會處長張柔表示，國內收養若孩童有毒品等因素往往難以成功，該女童在國內媒合半年後，便改由忠義基金會媒合國外出養，收養女童的父母都是華裔，在國外生活多年，他們無子，一直希望收養華裔孩子。

張柔表示，感謝寄養父母陳逢林、張芷榛如同親生孩子一般養育女童，五年來不厭其煩每天帶女童去接受各式早療課程，還自己製作教材每天按表操課，爭取到早期療育的黃金時期，讓女童與一般孩子並無不同。