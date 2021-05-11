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手作捏陶等不到作品 遊客投訴發現多人受害

中央社 / 苗栗縣11日電

高雄市張姓夫妻2月到苗栗花新台幣480元體驗捏陶，但至今遲未收到燒製完成作品，業者避不回應，上網一查發現多人受害；業者妻子今天出面致歉，將負責善後丈夫留下爛攤子。

張姓男子指出，今年2月15日前往苗栗縣三義勝興車站旁勝興陶坊，體驗手作拉坏，由妻子親手捏了一個愛心形狀杯子，當場付了拉坏費250元、窯燒費150元以及郵資80元，總共480元，老闆承諾1個月內就將燒製完成作品寄達，如今已近3個月過去，始終沒收到成品。

張男表示，期間曾多次聯絡對方，但老闆都說「星期三寄出」，或是「已下班明天查完回電」，甚至說「序號混到了」，最後非但不回電，連簡訊也不回。他進一步查看網路評論，才發現原來這是間「沒有誠信的店家」，受害者眾多。

勝興陶坊老闆娘今天面對媒體採訪，百般無無奈指出，丈夫開店做生意卻沒責任心，去年就曾經突然不知去向，延誤客人作品交貨時間，她只好幫忙「擦屁股」，沒想到今年又這樣，留下許多客人捏好但尚未燒製作品不管，初步清算估計還有約近百件未寄出。

老闆娘感嘆自己遇人不淑，對顧客更感到「非常抱歉」，她說，現在決定由她自己接手，將盡快安排燒製，把客人作品寄出，也希望顧客再給她一點時間和機會善後。

苗栗縣政府消保官王德基表示，業者既已承諾1個月內將窯燒作品寄送給消費者，就必須履行約定，若違反，業者須負債務不履行責任，消費者可向各地消保官申訴，提出催告之後，若業者仍未將商品寄達，消費者可提出解約，請求返還價金。

苗栗縣 消保官 愛心

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