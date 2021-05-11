竹市圓環神秘石頭是摃丸？市府：為光臨藝術節做準備

新竹市東門又稱迎曦門，本月初在其周遭圓環處已擺放多顆大石，吸引市民朋友駐足拍攝，也有不少網友把照片PO上網分享為「貢丸裝置藝術」，將大石比擬為新竹特產摃丸，行政院政務顧問鄭宏輝更坐上大石合照，逗趣的說「新竹人是風的子民也是摃丸騎士」。

市府產發處指出，大石其實是為7月9日至18日的新竹市光臨藝術節做準備，橫跨半個東門城圓環的環形屏幕「竹風屏幕」，是由台灣最具代表性的竹構建築師甘銘源操刀，作為光臨藝術節的光雕投影的舞台，已從5月5日開始施作，預計6月15日完成主構架與圓環光環境的營造。

臉書社團「路上觀察學」中有網友ＰＯ出大石照片，只見一顆野生大石就擺在路邊，附近還有兩座三角錐，被戲稱「早就跟你說我們新竹人都騎貢丸，難得拍到違停」，引來五千多人按讚，分享兩百多次，不少網友留言「貢享單車」、「我桃園人出外都坐飛機，在台中唸書天天搭子彈飛」、「大家還有什麼各地特殊的交通工具嗎？」

鄭宏輝說，新竹「摃丸」之所以是提手旁的「摃」，是源自古早的製作過程需不斷搥打，在台語寫作「摃」，也因搥打過程不斷發出摃、摃、摃的聲音，「摃丸」因而得名。