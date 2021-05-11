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長照再升級 議員里長號召愛心企業送餐服務年長者

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市議員李妍慧與文雅里妙三堂、秋盟健康便當發起長照再升級愛心送餐服務，將捐贈1600個愛心健康餐盒，讓文雅里內弱勢家庭得以獲得關懷。圖／李妍慧提供
新竹市議員李妍慧與文雅里妙三堂、秋盟健康便當發起長照再升級愛心送餐服務，將捐贈1600個愛心健康餐盒，讓文雅里內弱勢家庭得以獲得關懷。圖／李妍慧提供

新竹市議員李妍慧與文雅里妙三堂、秋盟健康便當發起長照再升級愛心送餐服務，將捐贈1600個愛心健康餐盒，讓文雅里內弱勢家庭得以獲得關懷，希望拋磚引玉讓更多愛心企業響應活動，補政府所不足。

李妍慧說，內政部日前公布2020年台灣人口統計，1至12月出生人數為16萬5249人，創歷年新低；死亡人數17萬3156人，超過出生人數，造成台灣人口首度負成長，雙薪家庭已是常態，家中留下年長者獨自在家中常衍生許多照護問題。這次由文雅里妙三堂及秋盟健康便當發起的弱勢供餐活動，供應1600份便當，讓文雅里內弱勢家庭得以獲得關懷。

李妍慧指出，這次的愛心便當可以視為「長照再升級」服務。之前社區共餐多由市府或各里及社區發起，這次文雅里的送餐不同於政府福利照顧，希望帶動民間力量進入社區。

秋盟健康便當店執行長林照東表示，本次捐贈便當扎扎實實，主菜、副菜豐富，料理堅持不用味素、不用冷凍食品、不用加工食品、不用沙拉油，使用當日新鮮食材，嚴選關山四季好米並添加五穀米，使用的科克蘭橄欖油及芥花油，也是秉持健康理念，讓大家吃飽還要吃健康。

文雅里里長朱毅說，目前里內沒有活動中心也無供餐服務，感謝李妍慧議員、妙三堂以及秋盟便當贊助愛心便當，里內也號召送餐志工，未來將規畫每天將熱騰騰的愛心便當送到關懷戶的手中。

便當 愛心 台灣人

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