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寄養家庭打開家門讓愛住進來 甘之如飴15年來照顧21人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣寄養家庭招募，5月29日開說明會，家扶中心歡迎加入行列。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗縣寄養家庭招募，5月29日開說明會，家扶中心歡迎加入行列。圖／苗栗家扶中心提供

沒有周休二日、又要全天候，這是怎麼的工作？15年寄養家庭經驗的苗栗市湯姓夫妻卻甘之如飴，兩人專門照顧2歲以下嬰幼兒，看到展露出笑容，甚或出養到國外，湯姓夫妻縱然有萬般不捨，也為出養的嬰幼兒祝福，再辛苦都值得。

湯媽媽先前在小孩就讀的國小擔任志工，小孩畢業後，轉「行」當苗栗縣政府委託家扶中心的寄養家庭，婦唱而夫隨，夫妻一起上課及接受在職訓練，湯爸爸1年多前退休，兩人儼然成了專職寄養家庭，照顧2歲以下受安置嬰幼兒，15年來共照顧21人。

兩人說，嬰幼兒必須把屎、把尿，半夜可能還要起床餵食，且沒有周休2日，照顧的又不是自己小孩，可能很多人都視為苦差事，他們卻甘之如飴，每天詳細記錄，除了是被安置嬰幼兒最佳利益的任務與責任外，他們空巢期有人陪伴，家裡更熱鬧，生活也充實多了。

「說不會不捨，一定是騙人的！」湯爸爸表示，帶小孩一定會有感情，印象深刻有一名1歲多小男孩，因訴訟程序等問題，安置了近5年，當要出養澳洲，心中雖是萬般不捨，但還是默默祝福，苗栗家扶中心追蹤小孩，還轉達小孩希望有一天回來看寄養爸爸、媽媽，回想孩子的貼心讓人安慰，眼淚不禁奪眶而出。

苗栗家扶中心接受苗栗縣政府的寄養服務方案，5月29日上午9點半到11點半在家扶中心辦理寄養家庭說明會，寄養家庭條件包括不論單親或雙親，需品德端正、身心健康，無不良素行紀錄及傳染性疾病；年齡在25歲以上、60歲以下；需國中以上教育程度；有固定收入職業，足以維持家庭生活；家庭12歲以下的孩子最多3個；居住環境需要安全、整潔，有足夠的空間，洽詢電話037-461234。

寄養家庭 家扶中心

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打開家門讓愛住進來 苗栗寄養家庭招募

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