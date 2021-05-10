豪宅便宜租！桃園中路3號社宅明年3月租 417戶帶皮箱可入住

桃園市政府今天下午舉辦中路三號社會住宅上梁典禮，內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦共同主持簽名見證上樑，鄭文燦表示，中路三號社會住宅位於司法特區，將可提供417戶居住，預計明年3月完工招租、8月入住，提供冷氣、家具租賃服務，居住品質由桃園市社會住宅服務中心管理，民眾只要帶著一卡皮箱，即可安心入住。

中路三號社會住宅位於桃園區國際路、崇法街口，鄰近國2南桃園道交流道，交通便利，該社會住宅興建3棟社宅大樓，分別是A棟地上17層、地下3層及B、C棟地上20層、地下3層，設有置景觀花園、1樓閱覽室、健身房，1樓店鋪8戶，其中4戶將做為身心障礙者家庭支持中心、庇護工場等單位進駐提供社福資源。

徐國勇表示，他全力支持桃園市多元住宅政策，讓年輕、弱勢家庭可以用合理便宜價格租到品質不輸豪宅的「好宅」，解決住的問題，所得支配提高，年輕人對未來會感到更有希望，桃園社宅將提供5%到20%名額，保留給警察、消防人員入住，讓社宅住戶更安心。