桃園大溪順和煤礦遺址遭破壞無法可管 林務局將設立牌警示

桃園市文化局今年啟動「大溪順和煤礦」文化景觀調查，未料該遺址日前遭人噴漆、灑冥紙。市議員陳治文今協調相關單位會勘提出防範措施。文化局表示，今年1月已提報該處成為文化資產，但流程仍處於列冊追蹤狀態，不具文化資產身分，破壞行為在文資法上目前無法可管。林務局及礦物局表示，將在附近加強設立告示牌，呼籲民眾不要蓄意破壞。

大溪所產煤礦在民國50至60年代盛極一時，其中規模最大的順和煤礦1986年結束營運後逐漸荒廢。熱心民眾近年開始上山整理環境，重現歷史記憶，日前卻發現遺址牆壁上被噴上不雅字句、表情符號，地上還遺留一堆冥紙，令人痛心。

文化局表示，順和礦場結束營運後，應拆除地上物土地歸還林務局，但當時並未落實，現在只能建請林務局釐清遺留地上物歸誰所有，今年1月文化局提報該處成為文化資產，文資委員曾到訪會勘，但流程仍處於列冊追蹤狀態，不具文化資產身分，破壞行為暫時無法可管。

林務局表示，雖然林務局設有巡查員，但在地管轄3萬多公頃林地範圍廣大，在礦產評估審查為文化景觀前，基於土地管理機關權責，將設置告示牌提醒民眾，並加強該區巡護頻率，另也會在礦場隧道口加設防範設施，避免民眾進入造成安全疑慮。

推動保存順和礦場的志工朱文榮表示，礦場主管權責單位目前還是林務局，呼籲林務局盡速設置警示牌勸導遊客，並請文化局加速腳步，讓礦場成立為市長鄭文燦口中的礦業文化園區，或讓礦場具有工業遺址資格。他也建議市府可爭取，將礦場的管理權從林務局移交給大溪區公所，或委託在地團隊管理。