聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園大溪順和煤礦遺址遭破壞無法可管 林務局將設立牌警示
桃園市文化局今年啟動「大溪順和煤礦」文化景觀調查，未料該遺址日前遭人噴漆、灑冥紙。市議員陳治文今協調相關單位會勘提出防範措施。文化局表示，今年1月已提報該處成為文化資產，但流程仍處於列冊追蹤狀態，不具文化資產身分，破壞行為在文資法上目前無法可管。林務局及礦物局表示，將在附近加強設立告示牌，呼籲民眾不要蓄意破壞。
大溪所產煤礦在民國50至60年代盛極一時，其中規模最大的順和煤礦1986年結束營運後逐漸荒廢。熱心民眾近年開始上山整理環境，重現歷史記憶，日前卻發現遺址牆壁上被噴上不雅字句、表情符號，地上還遺留一堆冥紙，令人痛心。
文化局表示，順和礦場結束營運後，應拆除地上物土地歸還林務局，但當時並未落實，現在只能建請林務局釐清遺留地上物歸誰所有，今年1月文化局提報該處成為文化資產，文資委員曾到訪會勘，但流程仍處於列冊追蹤狀態，不具文化資產身分，破壞行為暫時無法可管。
林務局表示，雖然林務局設有巡查員，但在地管轄3萬多公頃林地範圍廣大，在礦產評估審查為文化景觀前，基於土地管理機關權責，將設置告示牌提醒民眾，並加強該區巡護頻率，另也會在礦場隧道口加設防範設施，避免民眾進入造成安全疑慮。
推動保存順和礦場的志工朱文榮表示，礦場主管權責單位目前還是林務局，呼籲林務局盡速設置警示牌勸導遊客，並請文化局加速腳步，讓礦場成立為市長鄭文燦口中的礦業文化園區，或讓礦場具有工業遺址資格。他也建議市府可爭取，將礦場的管理權從林務局移交給大溪區公所，或委託在地團隊管理。
陳治文表示，目前礦場所有權人順和煤礦公司已解散，礦場屬無主可管的狀態，呼籲民眾盡量不要進出建築物及礦場內，以維護自身安全。另大溪警分局設置順和煤礦入口處巡邏箱，並由里長帶領社區巡守隊設置守望相助亭，加強巡邏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言