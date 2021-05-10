桃園中路三號社宅上梁 徐國勇允全力支持興建

桃園市中路三號社會住宅今天舉行上梁典禮，內政部長徐國勇出席活動表示，現有社會住宅會有很多公有設施進駐，對都市發展非常重要，只要桃園市府盤點土地，內政部會全力支持。

徐國勇下午出席「中路三號社會住宅上梁典禮」表示，以前人家說國宅是「鄰惡設施」，但現在發現有社會住宅的地方變成鄰善設施，會有更多的公有設施進駐，對都市的發展非常重要，讓年輕人可更好的支配所得，也感謝桃園市長鄭文燦，在每處社宅都保留給警消同仁，他也允諾，只要市府盤點出來，內政部一定全力支持。

鄭文燦表示，市府全力發展社會住宅計畫，目前社宅興建數量達50處，其中12處由內政部興建、38處由市府興建，總計可提供1萬4000戶住宅。今天上梁的中路三號社會住宅位於司法特區，可提供417戶，預估明年3月完工招租、計劃在8月入住。

鄭文燦說，桃園市除持續興建社宅，也力推多元社宅政策，包括租金補貼已達1萬7000戶以上、包租代管計畫今年預計將達成3600戶，桃園推動社會住宅進度是全國第一。目前與內政部共同興建社宅已可提供1萬4000戶，未來將持續盤點土地，爭取內政部經費支持，讓桃園的社宅更加多元普及。