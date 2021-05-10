苗縣議會考察水資中心 徐耀昌：有效利用每滴水

中央社 / 苗栗縣10日電

苗栗縣議會今天縣政考察參訪竹南頭份水資源回收中心，關注日益嚴峻水情；縣長徐耀昌率水利處等主管出席，強調需有效利用每一滴水，並積極開發多元水源，度過抗旱危機。

苗栗縣議會議長鍾東錦與多名議員今天進行縣政考察，先前往竹南頭份水資源回收中心了解目前抗旱應變作為；縣長徐耀昌率同水利、工商及各局處主管陪同到場，說明現階段針對民生及工業用水抗旱應變策略，一行人實地現勘，了解水資中心回收廢水、過濾及再運用現況。

面臨台灣56年來最大缺水挑戰，苗栗縣永和山、明德、鯉魚潭3座主要水庫蓄水率均剩個位數，鯉魚潭水庫今天更跌破4%，縣府水利處長楊明鐃指出，「恐怕只能再撐20天左右」，他說，依目前氣象預報，要到5月下旬、6月初才可能有較明顯梅雨，水情真的相當嚴峻，中央和地方水利單位也正積極開發新水源。

徐耀昌表示，縣府數月前已就抗旱整備提前部署，盡量兼顧產業與經濟、民生。例如民生用水，已配合自來水公司協助取用後龍溪伏流水每日約1萬噸；後續建置中的有小型淨水設備6台，預計於5月底完成每日供水90噸，總計每日供應民生用水1萬90噸。

工業用水方面，各水資源回收中心每日可提供約3800噸，另竹南頭份水資源回收中心已建置大型RO淨水設備每日可供應1500噸；苗栗水資源回收中心爭取建置RO淨水設備預計於5月底前完成，每日可供1500噸；苗栗市經國路10口新井可望每日至少供水2000噸，總計每日可提供8800噸工業用水。

議長鍾東錦表示，縣內頭份、竹南周邊地區自4月6日起實施供5停2限水措施，當前的嚴峻水情加上極端氣候因素，未來難保不再發生旱災，恐有反覆上演的可能，期盼縣府持續與中央密切合作，減緩對產業經濟與民生的衝擊。

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