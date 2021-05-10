12公尺高巨型斗燈點燈 苗栗「頭份四月八」漸入高潮

苗栗縣頭份市「2021頭份四月八 靚燈好客節」漸入高潮，上公園12公尺高斗燈今天點燈，邱可芬舞蹈團創作「四月八之舞」也首次亮相，氛圍熱鬧滾滾，頭份市長羅雪珠、市民代表會主席温俊勇等人，邀請遊客到頭份嘗美食，歡慶四月八。

頭份四月八是一年一度盛會，苗栗縣副縣長鄧桂菊、羅雪珠、温俊勇等人，今天共同為上公園巨型斗燈點燈，羅雪珠說，斗燈融入斗燈意象，有斗燈法器圖像，祈求國泰民安、風調雨順、人民平安，今年頭份四月八活動型態大改變，改以頭份4大庄5大廟宇遶境神明為意象，設計2場主題晚會

頭份市公所指出，5月14日晚上7點首先在永貞宮廣場登場的庄神弄藝晚會，安排YOYO家族─柳丁哥哥和天竺鼠姊姊現場帶動跳，及即將成真火舞團、戰嬿舞樂團、安地斯樂團，搭配邱可芬舞蹈團等表演，活動現場憑2張3至5月發票兌換小提燈，換完為止。

5月15日晚上6點半在永貞宮廣場舉辦庄神搖滾晚會，將由皇家舞蹈團帶來開場舞「食熱鬧之舞」，結合四月八辦桌、飯擔等特色，編演主題創意舞蹈開場，緊接著辦理青年斗燈成年祈福儀式，迎來5大廟斗燈，為所有青年祈求平安順遂、學業進步。