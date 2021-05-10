聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗減少重覆挖馬路 推新建房屋聯合挖掘作業

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今年7月1日將試運行新建房屋聯合挖掘作業，減少重複挖掘道路。圖／本報資料照片
苗栗縣今年7月1日將試運行新建房屋聯合挖掘作業，減少重複挖掘道路。圖／本報資料照片

道路重覆挖掘管線，做做停停惹民怨，苗栗縣今年7月1日將試運行新建房屋聯合挖掘作業，要求起造人取得使用執照後1個月內向管線單位申請，管線單位並接續進場施工，估計減少因建案申挖路證核發率1成，有效提升道路服務品質。

縣府去年1月9日公布施行修正苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例，新增新建房屋聯合挖掘作業規定，攸關人民權益，縣府工務處今年3次邀集建管、路權、管線等有關單位，及建築師公會等開會，並達成初步共識，工務處計畫6月底前完成作業流程系統功能模組擴充，辦理系統流程操作教育訓練，今年7月1日試運行。

工務處指出，新建房屋聯合挖掘作業流程，要求房屋起造人取得使照1個月內，申請聯合挖掘，並協調由申挖範圍最大的管線機構統一向路權機關申請，路權單位媒合確認，核發挖掘許可，管線單位接續進場施工，雖自治條例沒有訂定罰則，但違反規定逾期形同禁挖，起造人將蒙受重大損失。

工務處評估1年增加聯合挖掘率10%，降低申挖案件，用路人不必因管線施工，長期忍受挖挖補補道路服務品質，同時可以減少路修費浪費，並縮短施工時間，及統一修復路面，提供優質良好的用路環境，改善民眾觀感。

路權 苗栗縣

延伸閱讀

調查人員三等特考報名 苗栗調查站籲請踴躍報考

打開家門讓愛住進來 苗栗寄養家庭招募

苗栗頭份市「薩克斯風造型公園」將動工 網友敲碗等蓋好

影／廣達游智盃創意程式競賽苗栗登場 百隊學童參賽

相關新聞

桃園首辦繡球花季 花量遭嫌少

為期43天、桃園市府首次舉辦的「桃園繡球花季」，上周末在復興區枕頭山魅力商圈登場，桃園市農業局估計已成功吸引2萬8千人次...

桃採類橙燈措施 節水率提高至10%

桃園市水情吃緊，石庫水庫蓄水量持續下探，近期也無法指望梅雨，市長鄭文燦昨天宣布採取「類似橙燈」政策，要求節水率提高到10...

95歲竹中劍道館 完成修復

新竹高中校內有95年歷史的市定古蹟「劍道館」，是全國僅存紅磚造武道場建築，曾為武道場、健身室、教室、圖書館、消費合作社與...

竹縣生命紀念園區 最慢2年後動工

為讓民眾就近處理親人後事，新竹縣府昨說明推動縣立生命紀念園區計畫進度，日前已獲國防部軍備局同意釋出土地，目前申請撥用中，...

減少重複挖馬路 苗推新建房屋聯合挖掘

道路重複挖掘管線，做做停停惹民怨，苗栗縣今年7月1日將試運行新建房屋聯合挖掘作業，要求起造人取得使用執照後1個月內向管線...

豪宅便宜租！桃園中路3號社宅明年3月租 417戶帶皮箱可入住

桃園市政府今天下午舉辦中路三號社會住宅上梁典禮，內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦共同主持簽名見證上樑，鄭文燦表示，中路三號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。