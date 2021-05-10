苗栗減少重覆挖馬路 推新建房屋聯合挖掘作業

道路重覆挖掘管線，做做停停惹民怨，苗栗縣今年7月1日將試運行新建房屋聯合挖掘作業，要求起造人取得使用執照後1個月內向管線單位申請，管線單位並接續進場施工，估計減少因建案申挖路證核發率1成，有效提升道路服務品質。

縣府去年1月9日公布施行修正苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例，新增新建房屋聯合挖掘作業規定，攸關人民權益，縣府工務處今年3次邀集建管、路權、管線等有關單位，及建築師公會等開會，並達成初步共識，工務處計畫6月底前完成作業流程系統功能模組擴充，辦理系統流程操作教育訓練，今年7月1日試運行。

工務處指出，新建房屋聯合挖掘作業流程，要求房屋起造人取得使照1個月內，申請聯合挖掘，並協調由申挖範圍最大的管線機構統一向路權機關申請，路權單位媒合確認，核發挖掘許可，管線單位接續進場施工，雖自治條例沒有訂定罰則，但違反規定逾期形同禁挖，起造人將蒙受重大損失。

工務處評估1年增加聯合挖掘率10%，降低申挖案件，用路人不必因管線施工，長期忍受挖挖補補道路服務品質，同時可以減少路修費浪費，並縮短施工時間，及統一修復路面，提供優質良好的用路環境，改善民眾觀感。