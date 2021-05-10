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竹縣興建縣立生命紀念園區 預計2023年6月前動工
新竹縣沒有大型生命紀念園區，為讓民眾能就近處理親人後事，縣府積極推動縣立生命紀念園區計畫，日前已獲國防部軍備局同意釋出土地，目前申請撥用中，預計設置火葬場、殯儀館、納骨塔等設施，初步規畫納骨塔量體為25萬罐，讓殮、殯、奠、祭全程殯葬儀式都可在園區內完成。
縣議員吳傳地、張珈源今天在議會總質詢關心生命紀念園區計畫進度，要求通盤考量全縣需求，嚴格審核各鄉鎮興建納骨塔的計畫，並建議園區要規畫環保多元葬區，納入寵物殯葬，可邀請知名建築設計師來規畫生命園區，增加園區美學和曝光度。
民政處長邱靖雅表示，縣立生命紀念園區計畫日前已獲得國防部軍備局同意釋出土地，共計9筆土地12.6公頃，連同國有財產署總計14.1公頃，目前正進行申請撥用，後續將由邦城工程顧問有限公司展開規畫設計，初估總工程經費約30億元，預計最慢2023年6月就可動工。
考量園區預定地面積和現況，初步規畫納骨塔量體為25萬罐，數量符合新竹縣人口上的需求，但因全縣有129處公墓，未來陸續會有遷葬需求，恐怕不是一個生命園區可以負荷，目前除了竹北市公所研議興建納骨塔，寶山鄉公所也規畫興建。
縣立生命紀念園區預計設置殯儀館、火化場、納骨塔及自然環保葬區等設施，可將殮、殯、奠、祭全程殯葬儀式在同一園區內完成，至於寵物殯葬部分，將會協調主管機關農業處，研擬方案納入設計考量。
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