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諾富特飯店何時恢復營運 鄭文燦：不是17日

中央社 / 桃園10日電

桃園市長鄭文燦今天表示，專用的防疫旅館以整棟為原則不得分層，這個基本條件未達標將無法當成觀光飯店營運。對於有員工表示諾富特飯店將在17日恢復營運，鄭文燦說不是事實。

鄭文燦結束桃園市議會的市政總質詢後接受媒體聯訪，他表示，目前機組人員是在市區的旅館檢疫，將來台北諾富特華航桃園機場飯店要恢復營運仍有嚴格條件，他個人認為，諾富特二館做為外籍航空公司機組員防疫旅館，一館若做為華航機組員的防疫旅館，諾富特不得做為觀光飯店營運。

鄭文燦指出，至於諾富特飯店的餐飲、住宿、會議都必須取消，專用的防疫旅館以整棟為原則不得分層，這個基本條件如果沒有達標，是沒有辦法恢復營業的。

對於記者詢問消毒作業進行的狀況，鄭文燦說，目前防疫旅館總體檢已在進行中，預定到16日完成，他也作了決定，機組員不得分層使用，一般的入境旅客、外籍移工，這部分也不得分層使用，目前有2家分層使用的防疫旅館，假如不能改成整棟使用，市區2棟防疫旅館一樣要退場。

記者又問，對於有員工爆料諾富特飯店將在17日恢復營運。鄭文燦表示，爆料不是事實，民航局跟華航不會同意，桃園市政府也不會同意，因為還沒有經過檢查也還未申請，申請防疫旅館需要時間，17日絕對是一個錯的數字，目前民航局跟華航還未達成共識，市府會等到雙方達成共識後再依照規定辦理審查。

防疫旅館 諾富特 鄭文燦

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