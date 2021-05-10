鄭文燦：桃園將採類橙燈政策 節水率提高到10％

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園水情燈號為減壓供水的黃燈，雖尚未進入橙燈（減量供水），但市府決定採取類似橙燈政策做法，節水率拉到10％。

鄭文燦在桃園市議會接受媒體聯訪表示，從去年10月開始抗旱，石門水庫蓄水量已從4成掉到2成，目前桃園每天還要支持新竹22萬噸用水，中間半年還停灌了2期農業灌溉用水，就是要增加續航力，撐到颱風季節，已有調度、備援及節水方案。

他說，桃園市政府在進行抗旱加強版，如果中央政府決定桃園進入橙燈，市府很快會限制游泳池、三溫暖及洗車場等；備援方面，地下水、工地水、水資源回收中心放流水、河川取水及埤塘取水同步進行，包括地下水、戰備用水及工業用水全面啟用。

鄭文燦表示，希望工業大戶節水率須達7％，循環利用工業用水，也部分使用地下水，增加未來抗旱能力；桃園地下水源大概還有2億立方公尺，需全面使用，各公園戰備水井或農業灌溉、自來水場周邊備援水井全面啟用，目前工業用約1400口，其他部分約300口，希望派上用場。

他說，他也錄製節水宣導，希望市民全面節水，並請桃市府教育局在學校推動節水，希望提高節水率，在梅雨、颱風季前要有更充分準備，目前預估用水可撐到5月底，但過了6月，二階段限水可能性大幅提高，要請市民、企業一起節水。

桃市府經濟發展局告訴中央社記者，宣布進入橙燈是中央權限，桃園沒要提前減量供水，但經發局會先發公文給游泳池、三溫暖及洗車場等業者，讓業者了解進入橙燈會有什麼限制，也請業者節約用水，提醒相關業者自主減量到10％，加大節水力道。