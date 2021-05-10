竹市文化基金會董監事改選 延攬在地產官學重量級代表

由新竹市長林智堅擔任董事長的財團法人新竹市文化基金，長期推動藝文活動、與藝文團體發行文化專刊著作，今完成第11屆董監事改選，延攬新竹在地產、官、學界多位重量級人物，包含長期擔任新竹市顧問的實踐大學建築設計學系主任王俊雄、與市府一同打造兒童探索館的聯發科技教育基金會執行董事張垂弘、協助市府營運鐵道藝術村的藝術基金會董事黃國修、與市府合作打開近塵封36年市定古蹟新竹州圖的財團法人金廣福文教基金會董事長吳東昇等共7人。

新竹市文化基金會是政府捐助基金累計超過50%的財團法人，第11屆董事會改選依「財團法人新竹市文化基金會捐助及組織章程」規範遴聘新任董監事。

林智堅表示，竹市因竹科成為國際知名城市，也有很多國際旅客來訪，但不少人僅停留在竹科，很少順道走入舊城區，認識竹市300年歷史。未來期盼透過基金會讓藝文推廣有更多創新合作，藝文文化都能更茁壯，吸引更多旅客來訪。

新竹市文化基金會執行秘書、新竹市文化局長張馨之說，今年基金會將強化各項服務，首先文化局有47個營運場館，未來在藝文高地上還有專業的展演空間，極需專業者來營運，希望透過產官學進駐給予更多意見，讓場館更創新服務模式；過去基金會補助方式採被動申請，未來盼基金會主動挖掘，補助更多需要藝文工作者；最後則是廣邀企業合作，讓藝文表演有更多不同形式。

新竹市文化基金會過去推動文化相關活動、補助民間團體辦理藝文活動、發行或出版文化專刊著作等，包括曾補助台灣樂屋文化協會辦理「新竹老店舊記憶新創意空間田野調查整理及出版」，訪談新竹地區共30個店家，記錄新竹老屋重生、活化等；並持續補助新竹市美術協會、竹蕙婦女學會、沂風室內合唱團等。